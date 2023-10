Giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại ở một số nơi, đón chờ tín hiệu tốt

Giá lợn hơi hôm nay 20/10/2023, điều chỉnh nhẹ. Ghi nhận một số tỉnh thay đổi giá, như Hưng Yên tăng 2 giá đạt 53.000 đồng/kg, Kiên Giang tăng 1 giá đạt 49.000 đồng/kg. Mức giá trên thị trường vẫn dao động chênh lệch khoảng lớn từ 47.000-53.000 đồng/kg, thị trường 2 ngày nay có biến động đảo chiều, hi vọng sẽ kéo dài và ổn định.

Giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại ở một số nơi

Sau chuỗi ngày sụt giảm kéo dài, giá heo hơi đã có dấu hiệu tích cực hơn khi bắt đầu tăng trở lại ở một số nơi.

Cụ thể: Ghi nhận 2 tỉnh thay đổi giá, Hưng Yên tăng 2 giá đạt 53.000 đồng/kg, Kiên Giang tăng 1 giá đạt 49.000 đồng/kg. Mức giá trên thị trường vẫn dao động chênh lệch khoảng lớn từ 47.000-53.000 đồng/kg, thị trường 2 ngày nay có biến động đảo chiều, hi vọng sẽ kéo dài và ổn định.

Tại miền Bắc, sau khi tăng 1.000 đồng, thương lái tại Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội thu mua lợn hơi trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Lợn hơi tại Yên Bái, Tuyên Quang và Hưng Yên đang được giao dịch với giá tương ứng từ 49.000 đồng đến 51.000 đồng/kg. Hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Bình tăng cao nhất 3.000 đồng/kg, hiện đang ở mức 51.000 đồng và 52.000 đồng/kg. Điều quan trọng hơn là nhu cầu có dấu hiệu hồi phục, nhiều thương lái ở khu vực này đang tích cực săn lùng để tìm nguồn hàng nhiều hơn.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng có vài nơi tiếp tục giảm nhẹ nhưng nhiều tỉnh đã điều chỉnh tăng trở lại. Theo đó, giá lợn hơi tại Hà Tĩnh, Bình Định, Thanh Hóa và Nghệ An đang nằm trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg, tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy khu vực. Ngược lại, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, lợn hơi tại Bình Thuận và Ninh Thuận đang được giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng/kg. Hiện tại, giá lợn hơi ở miền Trung - Tây Nguyên trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam, giá lợn hơi tăng giảm không đồng nhất. Miền Tây ghi nhận đà đi lên, tăng một vài tỉnh từ 1 - 2 giá, khởi sắc trở lại. Riêng miền Đông vẫn tiếp đà giảm, trung bình giao dịch ở mức 48.500 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng và Tiền Giang điều chỉnh giá lợn hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện đang nằm trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg xuống còn 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Ngày 20/10, giá lợn hơi của Công ty Chăn nuôi C.P vẫn ở mức 54.000 đồng/kg ở miền Nam và 51.000 đồng/kg ở miền Bắc. Giá lợn Trung Quốc hôm nay giảm về mức 52.400 đồng/kg.

Giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại ở một số nơi, đón chờ tín hiệu tốt

Được biết, tháng 9/2023, giá lợn hơi trên cả nước giảm do tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán lượng lợn lớn ra thị trường, nên giá có sự chênh lệch giữa các vùng. Trong khi đó, sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện do người dân tiết kiệm chi tiêu.

Trong tháng 9, giá lợn hơi tại một số tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Cụ thể, tháng 9 giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 55.000-57.000 đồng/kg, giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam dao động trong khoảng 53.000- 58.000 đồng/kg, giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Hiện cung - cầu chăn nuôi trong nước nhìn chung khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá lợn sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.