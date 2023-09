Giá lợn hơi xuống thấp, nhiều doanh nghiệp kêu than như vạc, vì sao Phú Sơn vẫn có lãi?

Trong khi giá lợn hơi đang xuống, nhiều doanh nghiệp đang kêu than vì lỗ, nhưng một doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn ở Đồng Na là Công ty CP chăn nuôi Phú Sơn (UPCOM: PSL) vừa công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm vẫn có lợi nhuận dương. Vì sao, Phú Sơn vẫn có lãi giữa thị trường thịt lợn đang ảm đạm?

Doanh nghiệp nuôi lợn đầu tiên công bố ước tính lợi nhuận 9 tháng khá lạc quan

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) vừa công bố ước tính kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và cả năm 2023.

Cụ thể, Phú Sơn ước tổng doanh thu là 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,05 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 1,2 tỷ đồng. Về sản lượng tiêu thụ lợn giống 9 tháng là 114 tấn, lợn thịt là 1.597 tấn.

Cả năm 2023, tổng doanh thu của Chăn nuôi Phú Sơn có thể đạt 137 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 8,1 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chăn nuôi Phú Sơn cũng đã đặt kế hoạch kinh với tổng doanh thu gần 137 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 8,2 tỷ đồng. Sau 9 tháng ước thực hiện, công ty hoàn thành lần lượt 74%, 37% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Về kế hoạch trong quý IV, Chăn nuôi Phú Sơn dự kiến đảm bảo an toàn chăn nuôi tại trại lợn Xuân Bắc (nuôi lợn nái, sản xuất lợn giống để nuôi), Trại lợn Trị An (nuôi lợn thịt, công suất 6.000 con/lứa lợn) và trại lợn Xuân Thành (nuôi lợn thịt, công suất 7.000 con/lứa lợn).

Bên cạnh đó, HĐQT công ty thống nhất tiến hành các thủ tục bán thanh lý các tài sản tại Trại lợn Phú Sơn (thuộc huyện Trảng Bom), Trại Phước Tân (thuộc TP.Biên Hòa).

Đồng thời, Chăn nuôi Phú Sơn sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục tại giai đoạn 2 quy mô 2.400 lợn nái sinh sản của Dự án Trại lợn Xuân Bắc và triển khai Dự án Trại lợn cai sữa - lợn thịt tại Xuân Phú (đang vướng thủ tục về đất đai).

PSL được thành lập vào tháng 3/1976 theo quyết định 41/UBT của UBND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở Trại lợn tư nhân có tên KYCANOCO và chính thức hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 1/10/2005. Ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn với sản lượng quân bình mỗi năm là 1.300-1.600 tấn thịt/năm. Ngoài ra, PSL còn kinh doanh trong mảng sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu các loại gia súc, gia cầm, thủy sản và những vật nuôi khác (cá sấu, đà điểu, baba); chế biến súc sản, thủy sản...

Hiện, vốn của PSL vào mức 118 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đang là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu lên đến 73,6% vốn.

Chăn nuôi Phú Sơn vừa bất ngờ công bố ước tính lợi nhuận 9 tháng.

Kế hoạch của Chăn nuôi Phú Sơn được cho là khá lạc quan trong bối cảnh ngành lợn đối mặt nhiều thách thức. Đầu năm 2023, giá lợn có lúc giảm về đáy 45.000 đồng/kg. Hiện, giá lợn hơi vẫn đang biến động mạnh và trong xu hướng giảm trở lại với giá quân bình chỉ còn ở mức 56.500 đồng/kg.

Giá lợn hơi ngày 19/9/2023, chưa khởi sắc. Các tỉnh giữ giá lợn đi ngang, riêng tại miền Đông giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước, TP.HCM về mức 55.000 đồng/kg. Việc nổ mạnh dịch ASF (dịch tả lợn châu Phi) nhiều nơi, lượng lợn bán tháo ra thị trường khiến cung tăng làm mức giá lợn hạ nhiệt nhiều ngày liên tiếp, thị trường cần thời gian dài để tái đàn trở lại mạnh mẽ như trước.

Xu hướng giảm giá lợn hơi vẫn chưa dừng lại, đáng chú ý hơn hết là các “ông lớn” ngành chăn nuôi tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán lợn.

Giá lợn hơi ngày 19/9/2023, chưa khởi sắc. Các tỉnh giữ giá lợn đi ngang, riêng tại miền Đông giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước, TP.HCM về mức 55.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi duy trì mức 57.000 - 58.000 đồng/kg, riêng Yên Bái thấp nhất chỉ với 56.000 đồng/kg.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi Lâm Đồng và Nghệ An giảm 1.000 đồng về mức 55.000 - 56.000 đồng/kg. Giá lợn hơi phổ biến từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là 56.000 - 57.000 đồng/kg; các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng ở Bình Dương và Hậu Giang về mức 55.000 - 56.000 đồng/kg. Ở các tỉnh Đông Nam bộ, giá lợn hơi bình quân chỉ 55.600 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Còn các tỉnh miền Tây, giá lợn hơi dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện 56.500 đồng/kg. Giá lợn giảm vì nguồn cung dồi dào và sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện. Người dân vẫn tiết kiệm chi tiêu khiến sức mua thấp.

Công ty C.P Việt Nam cũng đã phải giảm giá bán lợn hơi ở miền Bắc về mức 57.000 đồng và giảm giá lợn hơi ở miền Nam thêm 1.000 đồng, xuống còn 56.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở Trung Quốc hôm nay cũng giảm so với hôm qua, hiện chỉ còn 53.900 đồng/kg.

Trong khi giá lợn hơi giảm thì giá lợn giống lại có xu hướng nhích lên do người dân đang chuẩn bị tái đàn. Ở các tỉnh miền Bắc giá lợn giống đã tăng 10.000 đồng/con so với cuối tuần trước, lên tới 1,55 triệu đồng/con, các địa phương còn lại từ 1,33 - 1,40 triệu đồng/con. Tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng và diễn biến thị trường giá lợn còn chưa thuận lợi (giá giảm thấp) khiến người chăn nuôi chưa tăng lượng nuôi mạnh mẽ.

Về cổ tức của Chăn nuôi Phú Sơn, công ty chốt ngày 29/9 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1% (1 cổ phiếu nhận được 100 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9. Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 1,2 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 25/10. Tại kỳ họp ngày 15/9, HĐQT PSL thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 1% (1 cổ phiếu nhận được 100 đồng), tương ứng tổng chi gần 1,2 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày chi trả dự kiến từ 25/10/2023. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông Chăn nuôi Phú Sơn đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng). Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 với tỷ lệ 2,5% cho cổ đông.