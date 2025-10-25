Giá cà phê trong nước lại nhích tăng theo đà đi lên của Robusta

Giá cà phê hôm nay 25/10

Ngày 25/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tiếp tục 0,37% (17 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.571 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,8% (36 USD/tấn), đạt 4.557 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,7% (7,1 US cent/pound) so với phiên trước, xuống mức 403 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,7% (6,7 US cent/pound), đạt 383 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 115.200 – 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 115.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 116.500 đồng/kg.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2025–2026 được dự báo sẽ tăng 10% so với vụ trước nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi.

Theo Vicofa, thời tiết tốt trong thời gian qua đã giúp cây cà phê sinh trưởng ổn định tại Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, giá cà phê tăng cũng khuyến khích nông dân đầu tư nhiều hơn cho việc chăm sóc vườn cây nhằm nâng cao năng suất.

Cũng theo Vicofa, trong niên vụ 2024–2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn, tăng 1,8% so với kỳ trước.

Hiện, Việt Nam đang ở đầu vụ thu hoạch. Nông dân chỉ mới thu hoạch cà phê bói (lựa trái chín) chứ chưa hái đồng loạt với số lượng ít nên chủ yếu bán cà phê tươi cho các đại lý với giá từ 21.000 – 24.000 đồng/kg. Theo quy đổi, khoảng 5 kg cà phê tươi được 1 kg cà phê nhân khô.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng cà phê vẫn tăng trưởng đều và bền vững. Yếu tố quan trọng là nông dân trồng cà phê hiện nay có tài chính tốt, có khả năng điều tiết thị trường, giúp cho giá khó giảm sâu.

USDA dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025/26 đạt mức kỷ lục 178,7 triệu bao, tăng 4,3 triệu bao so với niên vụ trước, và là mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó Việt Nam tăng khoảng 10%. Tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo đạt 169,4 triệu bao, cho thấy nguồn cung sẽ tiếp tục vượt nhẹ so với cầu.

Thông tin liên quan thị trường cà phê được Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) công bố nổi bật là Việt Nam vượt qua Brazil trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất trong tháng 8/2025, với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển.

Thị phần cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng lên 12,4% trong 11 tháng của niên vụ 2024/25, so với 11,5% cùng kỳ niên vụ trước.

Những năm gần đây, sản xuất và xuất khẩu cà phê hòa tan tăng mạnh nhờ nhu cầu thị trường tăng do tính tiện lợi và chất lượng ngày càng cải thiện do những công nghệ mới. Gần đây, nhiều nhà máy đã mở mới hoặc mở rộng công suất chế biến cà phê hòa tan để nâng cao giá trị, thay vì xuất thô hàng nguyên liệu.