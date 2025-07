Giá cà phê tiếp tục giảm, thị trường đối mặt với biến động khó lường

Giá cà phê hôm nay 14/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần trước ở mức 3.216 USD/tấn, giảm 38,8% (2.035 USD/tấn) kể từ đầu tháng 5.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng giảm tới 27% (106 US cent/pound) trong cùng thời gian, còn 286,5 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 88.000 - 88.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 88.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 88.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 88.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 88.500 đồng/kg.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, chỉ số giá cà phê toàn cầu được theo dõi và tổng hợp bởi ICO (I-CIP) đạt trung bình 295,1 US cent/pound trong tháng 6, giảm 11,8% so với trước.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, chỉ số I-CIP giảm xuống dưới ngưỡng 300 US cent/pound. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn 30% so với tháng 6/2024.

Trong tháng vừa qua, giá của hầu hết nhóm cà phê đều giảm so với tháng trước. Trong đó, giá cà phê Arabica Colombia và Arabica khác lần lượt giảm 9% và 8,7%, xuống mức trung bình 360,1 - 363,16 US cent/pound. Tương tự, giá của nhóm cà phê Arabica Brazil cũng giảm 10,9%, còn 338,5 US cent/pound.

Đáng chú ý, Robusta ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất tới 17,5%, xuống còn 196,2 US cent/pound. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2024, giá Robusta giảm xuống dưới mốc 200 US cent/pound.

Những ngày đầu tháng 7/2025, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào, được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch mới từ Brazil và Indonesia, cùng với xuất khẩu gia tăng mạnh từ Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025/2026 (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) dự kiến tăng nhẹ, đạt khoảng 65 triệu bao (loại 60 kg), tăng 0,5% so với niên vụ 2024/2025. USDA cũng nâng dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2025/2026 lên khoảng 1,85 triệu tấn, tăng gần 7% so với vụ trước, mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Giá cà phê giảm còn do các nhà đầu cơ trên sàn bán mạnh giữa bối cảnh Hoa Kỳ liên tục đưa ra các mức thuế cao với các nước. Ngoài ra, đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền chủ chốt cũng gây áp lực lên giá cà phê.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6/2025 đạt 118,0 nghìn tấn, trị giá 677,9 triệu USD, giảm 20,7% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với tháng 5/2025, nhưng so với tháng 6/2024 tăng 52,1% về lượng và tăng 92,1% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu mặt hàng này đạt 947,1 nghìn tấn, trị giá 5,4 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng mạnh 66,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 khởi sắc nhờ giá cà phê thế giới tăng cao do nguồn cung toàn cầu thắt chặt, trong khi nhu cầu ở các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… phục hồi. Đồng thời, doanh nghiệp trong nước đã đầu tư nhiều hơn vào công nghệ chế biến và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, việc tận dụng tốt các FTA như: EVFTA, UKVFTA, CPTPP đã giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng thế giới phục hồi, nguồn cung trong nước tăng. Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 20% lên mặt hàng cà phê của Việt Nam có khả năng làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam so với các nước cung cấp lớn khác như Brazil, Columbia.