Giá cà phê tăng mạnh mẽ phiên cuối tuần

Giá cà phê hôm nay 12/4

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên giao dịch 12/4 ở mức 5.099 USD/tấn, tăng vọt 3,28% (162 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 tăng 3,12% (153 USD/tấn), đạt 5.049 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng với biên độ mạnh hơn 5% (17,15 US cent/pound), lên mức 360 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3,51% (12 US cent/pound), chốt ở mốc 353,6 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng ngày thứ ba liên tiếp, với mức tăng 2.000 – 2.200 đồng/kg lên mức 123.700 – 125.000 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đồng loạt được thu mua ở mức 123.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Riêng giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đứng ở mức 123.700 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê tiếp đà hưng phấn sau quyết định hoãn thuế 90 ngày của Mỹ với nhiều quốc gia, đẩy giá trên cả 2 sàn tăng mạnh. Nhưng càng về cuối phiên, đà tăng chậm lại. Mối lo ngại về chiến tranh thương mại gây áp lực lên thị trường hàng hóa, trong đó có cà phê.

Giá cà phê Robusta đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 4 tháng rưỡi ngay trong phiên giao dịch hôm qua, do có dấu hiệu nguồn cung thắt chặt hơn sau khi lượng cà phê Robusta tồn kho do giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần rưỡi là 4.289 lô.

Cà phê cũng được hỗ trợ sau khi Cooxupe, hợp tác xã cà phê Arabica lớn nhất Brazil, cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa dưới mức bình thường vào tháng trước ở quốc gia này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cà phê trong năm nay.

Rabobank nhận định, trong ngắn hạn, giá cà phê dự kiến vẫn sẽ biến động, do lượng dự trữ cà phê thấp ở Brazil, tốc độ bán từ Việt Nam chậm lại, cùng những bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và tình hình ở Biển Đỏ.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của nước ta trong quý I/2025 đạt 495.780 tấn, thu về hơn 2,8 tỷ USD, giảm 15,3% về lượng nhưng tăng 45,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.