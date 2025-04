Giá cà phê tiếp tục tăng, tạm thời bớt lo ngại thuế quan của Mỹ

Giá cà phê hôm nay 11/4

Trong phiên giao dịch kết thúc vào ngày 11/4, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đóng cửa ở mức 4.937 USD/tấn, tăng 1,31% (64 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 biến động mạnh hơn khi tăng 2,06% (99 USD/tấn), đạt 4.896 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 cũng tăng 0,34% (1,15 US cent/pound), lên mức 342,85 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 0,31% (1,05 US cent/pound), đứng ở mức 341,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng 2.000 – 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, giao dịch ở mức 121.500 – 123.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng thu mua cà phê với giá 123.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá giao dịch tăng 2.200 đồng/kg lên mức 121.500 đồng/kg.

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ hiện tại dự kiến sẽ thấp hơn vụ trước do thời tiết bất lợi, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho biết sản lượng cà phê của nước ta trong niên vụ 2024/25 được dự báo chỉ đạt 26,5 triệu bao. Con số này thấp hơn ước tính trước đó của Vicofa và so với mức 27 triệu bao trong niên vụ 2023/24.

Những thông tin tích cực từ chính phủ Mỹ, cùng với tình hình sản xuất toàn cầu, đã tạo ra một bức tranh lạc quan cho ngành cà phê. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và nông dân cũng cần theo dõi sát sao các biến động của thị trường để có những quyết định hợp lý trong thời gian tới.

Cà phê cũng được hỗ trợ sau khi Cooxupe, hợp tác xã cà phê arabica lớn nhất Brazil, cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa dưới mức bình thường vào tháng trước ở quốc gia này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cà phê trong năm nay.

Rabobank nhận định, trong ngắn hạn, giá cà phê dự kiến vẫn sẽ biến động, do lượng dự trữ cà phê thấp ở Brazil, tốc độ bán từ Việt Nam chậm lại, cùng những bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và tình hình ở Biển Đỏ.

Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày thứ Tư rằng ông sẽ tạm dừng nhiều mức thuế quan của mình, khiến Liên minh châu Âu cũng tạm dừng các biện pháp đối phó đã lên kế hoạch, đã giúp đẩy giá cà phê tăng lên.