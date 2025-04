Giá cà phê tiếp tục giảm, nông dân vẫn giữ bình tĩnh, chưa vội bán tháo cà phê

Giá cà phê hôm nay 9/4

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 chốt phiên giao dịch sáng 9/4 ở mức 4.822 USD/tấn, tăng nhẹ 0,54% (26 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 0,13% (6 USD/tấn), xuống mức 4.794 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm nhẹ 0,55% (1,9 US cent/pound), về mốc 342,9 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 0,18% (0,6 US cent/pound), đạt 341,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 116.000 – 118.000 đồng/kg, tiếp tục giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai được thu mua ở mức 116.000 – 118.000 đồng/kg.

Đứng ở mức thấp hơn, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được giao dịch ở mức 116.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về rủi ro suy thoái, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan toàn diện. Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh so với hôm qua. Dù giá trong nước giảm mạnh nhưng nhiều nông dân vẫn giữ bình tĩnh, chưa vội bán tháo cà phê.

Một Công ty thương mại cà phê quốc tế cho biết, các nhà rang xay của Mỹ đã nhập khẩu cà phê từ các quốc gia phải đối mặt với mức thuế quan cao, như Indonesia với mức thuế 32%, Nicaragua với mức thuế 18%.

Dựa trên các yếu tố hiện tại, các chuyên gia dự đoán giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới nếu tình hình thương mại toàn cầu không được cải thiện. Tuy nhiên, nếu tình hình nguồn cung tiếp tục thắt chặt và nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu tăng lên, giá cà phê có thể phục hồi.

Tại Colombica, số liệu được công bố bởi Liên đoàn Những người trồng cà phê Quốc gia Colombia (FNC) cho thấy nước sản xuất và xuất khẩu cà phê arabica chế biến ướt chất lượng cao lớn nhất thế giới đạt kỷ lục 14,993 triệu bao cà phê trong 12 tháng qua, tăng 31% so với cùng kỳ. Đây là sản lượng cao nhất trong 20 năm qua. Chỉ riêng trong quý I/2025, sản lượng đạt 3,78 triệu bao, tăng 36%.

Xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm đạt 3,6 triệu bao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024 và là kết quả tốt nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo FNC, Colombia tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, không chỉ về sản lượng mà còn về chất lượng và khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi.

Trong một diễn biến liên quan, Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump miễn trừ thuế đối với mặt hàng cà phê, cảnh báo rằng các mức thuế bổ sung đối với Canada và Mexico có thể đẩy giá cà phê tại Mỹ tăng tới 50%.

Mỹ hiện là nước nhập khẩu và tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Brazil là nhà cung cấp cà phê lớn nhất cho thị trường Mỹ, bên cạnh nguồn nhập khẩu đáng kể từ Colombia và các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ khác. Hiện chính quyền Mỹ đang đàm phán với một số quốc gia trong khu vực về vấn đề này.