Thuế quan của Mỹ tác động ra sao đến thị trường cà phê?

Giá cà phê hôm nay 7/4

Kết thúc tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London giảm mạnh xuống còn 5.112 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7/2025 đạt 5.105 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 cũng điều chỉnh về mức 365,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 còn 363,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 126.000 – 127.200 đồng/kg, sau khi giảm 5.100 – 5.200 đồng/kg so với tuần trước nữa, do lo ngại về mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng được thu mua ở mức 127.200 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 127.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng là 126.000 đồng/kg.





Nguồn cung cà phê robusta vẫn khan hiếm ở Việt Nam trong bối cảnh bất ổn về thuế quan leo thang trên toàn cầu và nguồn cung từ nông dân thắt chặt, trong khi các hoạt động tại Indonesia trong dịp lễ Eid al-Fitr khá trầm lắng.

Việt Nam là nhà cung cấp cà phê lớn thứ ba cho Mỹ, quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi để sản xuất cà phê hòa tan cũng như đồ uống lạnh đóng chai.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê niên vụ này của Việt Nam sẽ giảm khoảng 5%, còn khoảng 27 triệu bao, tương đương 1,62 triệu tấn. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu và diện tích trồng cà phê bị thu hẹp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong số này, khoảng 1,4 triệu tấn sẽ dành cho xuất khẩu, phần còn lại phục vụ thị trường trong nước.

Số liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, 3 tháng đầu năm nay, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 509.500 tấn, giá trị ước khoảng 2,88 tỷ USD, giảm 12,9% về khối lượng nhưng lại tăng mạnh 49,5% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm khoảng 5.656 USD/tấn, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, đợt thuế quan đầu tiên của Mỹ đối với hàng nhập khẩu cà phê sẽ làm tăng chi phí và gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu và rang xay, vốn đang phải đối mặt với mức giá gần như kỷ lục.

Các mức thuế quan mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu vào Mỹ như Brazil, Colombia, Việt Nam. Nhưng Việt Nam sẽ chịu tác động lớn do chịu mức thuế đối ứng lên đến 46%.

Mỹ là một trong những nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, với nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng. Mordor Intelligence dự báo, quy mô thị trường cà phê Mỹ sẽ đạt 33,64 tỉ USD vào năm 2029.

Nhưng các mức thuế đối ứng mà Mỹ mới công bố, đặc biệt mức thuế 46% với Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 vào Mỹ, sẽ khiến chi phí cà phê nhập khẩu tăng vọt. Ví dụ, với giá xuất khẩu Robusta hiện tại khoảng hơn 5.000 USD/tấn, nhà nhập khẩu Mỹ có thể phải trả hơn 7.500 USD/tấn sau thuế. Điều này làm tăng giá bán lẻ cà phê tại Mỹ, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ.



Tuy nhiên, với thị phần xuất khẩu cà phê đã được xây dựng vững chắc ở Mỹ, Brazil có thể hưởng lợi. Mỹ chỉ áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa từ Brazil nên cà phê Robusta của nước này sẽ cạnh tranh tốt hơn so với cà phê Robusta của Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm ngoái, khoảng 60% trong số 1,36 triệu tấn cà phê nhập khẩu vào Mỹ đến từ Brazil và Colombia.

Việc Mỹ tăng thuế 46% đối với Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, có khả năng định hình lại đáng kể thị trường Robusta tại Mỹ và trên toàn cầu.