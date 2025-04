Thuế quan của Mỹ khiến giá cà phê đồng loạt giảm mạnh trong tuần

Giá cà phê hôm nay 6/4

Kết thúc tuần, giá cà phê trực tuyến obusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.112 USD/tấn, giảm mạnh 4,2% (225 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 4,7% (249 USD/tấn), đạt 5.105 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 giảm 3,8% (14,3 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 365,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 3,5% (13,1 US cent/pound), chỉ còn 363,3 US cent/pound.

Giá cà phê đã giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường hàng hóa, do các mức thuế quan dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ.

giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 126.000 – 127.200 đồng/kg, giảm 5.100 – 5.200 đồng/kg so với tuần trước, do lo ngại về mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng được thu mua ở mức 127.200 đồng/kg, giảm 5.100 đồng/kg so với tuần trước.

Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 127.000 đồng/kg, giảm 5.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 5.200 đồng/kg trong tuần qua, xuống chỉ còn 126.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm do tâm lý tránh rủi ro trước đòn thuế quan của Tổng thống Trump trên thị trường tài sản.

Thị trường cà phê toàn cầu đã phải chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý, chịu tác động từ các yếu tố như điều kiện thời tiết bất lợi, chính sách thuế quan của TT Trump và những nỗ lực đổi mới trong ngành. Nguyên nhân chính của lần rớt giá này thật ra bị tạo nên bởi cú sốc thuế quan của TT Trump đối với chứng khoán nhất là của những công ty phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia sản xuất cà phê chính, trong đó 10% đối với Brazil và Colombia và 46% đối với hàng hóa Việt Nam trong đó có cà phê. Những mức thuế này được cho là sẽ làm tăng chi phí đối với các nhà rang xay và sản xuất sô cô la tại Mỹ, dẫn đến việc tăng giá bán lẻ cho người tiêu dùng.

Trong một thông tin khác, tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê vốn xưa này phụ thuộc vào nước mưa từ trời, sau đợt hạn hán nghiêm trọng vừa qua đã làm giảm sản lượng, góp phần chính đẩy giá cà phê toàn cầu lên mức cao kỷ lục.



Về tình hình nguồn cung và tiêu thụ của thị trường – theo dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu có thể vẫn tiếp tục thiếu hụt trong năm thứ tư liên tiếp do sản lượng giảm ở Việt Nam và Brazil. Giá cà phê dự kiến sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản trong thời gian tới. Tại Việt Nam, mặc dù sản lượng giảm, giá xuất khẩu tăng cao có thể giúp kim ngạch xuất khẩu đạt 5-6 tỷ USD trong niên vụ 2024/25.

Tóm lại, thị trường cà phê toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu cho đến chính sách thương mại. Sự thích ứng và đổi mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của ngành trong tương lai.