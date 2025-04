Giá cà phê thế giới giảm khi Mỹ công bố thuế đối ứng, trong nước duy nhất tỉnh Lâm Đồng có giá cà phê nhích lên

Giá cà phê hôm nay 3/4

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4 ở mức 5.366 USD/tấn, giảm nhẹ 0,11% (6 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 0,11% (6 USD/tấn), xuống còn 5.400 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 0,05% (0,2 US cent/pound), ở mức 388,85 US cent/pound; trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 0,05% (0,2 US cent/pound), lên mức 385,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên được giao dịch ở mức 132.500 – 133.600 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng/kg tại Lâm Đồng và ổn định ở các địa phương khác.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng được điều chỉnh lên mức 132.500 đồng/kg so với 132.300 đồng/kg của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông tiếp tục đi ngang ở mức 133.600 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cũng không đổi ở mốc 133.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục dao động mạnh do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết bất ổn và tâm lý đầu cơ của các nhà giao dịch.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê quý I đạt 509.500 tấn, giảm 13% về khối lượng nhưng tăng mạnh 50% về giá trị, đạt 2,88 tỷ USD.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.65 USD/tấn, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2024, nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê chất lượng cao tăng mạnh.

Đáng chú ý, Đức, Italy và Nhật Bản là 3 thị trường lớn nhất, với giá trị xuất khẩu tăng lần lượt 79%, 32% và 56%. Trong nhóm các thị trường lớn, Ba Lan ghi nhận mức tăng mạnh nhất (3,1 lần), trong khi Indonesia giảm 38%.

Về trung hạn, các dự báo sản lượng Robusta tại Brazil và Việt Nam đều ở mức cao, tạo ra áp lực cung không nhỏ. Tuy nhiên, đà tăng vẫn có thể được giữ vững nếu tồn kho thấp và nhu cầu tiêu thụ phục hồi tại các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời nâng thuế suất cao hơn đối với một số đối tác thương mại lớn, với Việt Nam là 46%. Động thái mới nhất này của Mỹ đẩy cuộc chiến thương mại đang nóng dần trên toàn cầu, tăng thêm một cấp độ bất ổn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước này nhập khẩu khoảng 80% lượng hạt cà phê từ các nước Mỹ Latinh như Brazil và Colombia. Cả hai quốc gia này đều nằm trong danh sách áp thuế quan qua lại của ông Trump, với mức thuế suất là 10%.

Việt Nam – đang đối mặt với mức thuế suất 46% - hiện là nước xuất khẩu lớn nhất cà phê Robusta - được sử dụng để sản xuất cà phê hòa tan. Sản phẩm cà phê có giá rẻ hơn này được kỳ vọng sẽ giúp cân bằng nguồn cung Arabica vốn đang thiếu hụt, khiến giá cà phê liên tục tăng trong thời gian qua.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 10,71% trong 11 tháng năm 2023 xuống mức 6,96% trong 11 tháng năm 2024. Trong đó, thị phần cà phê của Việt Nam tại Mỹ, thị trường nhập khẩu mặt hàng này lớn thứ 4 của Việt Nam, giảm còn 6,96% trong 11 tháng năm ngoái. Cùng kỳ năm 2023, thị phần cà phê của Việt Nam tại thị trường này ở mức 10,71%.

Tính chung 11 tháng/2024, Mỹ nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 94.400 tấn, trị giá 349,9 triệu USD. Số này giảm 32,1% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.