Giá cà phê sẽ chịu áp lực điều chỉnh khi nguồn cung được đưa ra thị trường

Giá cà phê hôm nay 1/4

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4 ở mức 5.269 USD/tấn, tiếp tục giảm 1,27% (68 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,1% (59 USD/tấn), xuống còn 5.295 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm không đáng kể 0,05% (0,2 US cent/pound), đạt 379,75 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 0,27% (1 US cent/pound), đứng ở mức 375,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại Tây Nguyên giảm trở lại từ 600 – 800 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 131.200 – 132.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá cao nhất là 132.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 600 đồng/kg về mốc 132.200 đồng/kg.

Ngoài ra, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg và được giao dịch ở mức 131.200 đồng/kg.

Những thông tin về thời tiết gây ra sự biến động cho giá cà phê trong tháng 3 vừa qua. Thời tiết ở Brazil đang được chú ý, mặc dù lo ngại về tình trạng thiếu mưa ở Việt Nam cũng ảnh hưởng đến sự biến động của các sàn giao dịch hàng hoá. Giá cà phê thời gian tới sẽ chịu áp lực điều chỉnh do nguồn cung dần được đưa ra thị trường và Brazil sắp tới vụ thu hoạch.

Vụ thu hoạch mới của cà phê Robusta Conilon tại Brazil dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn, trong khi vụ thu hoạch cà phê Arabica của Brazil sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm. Theo các báo cáo trước đây, sản lượng Robusta vụ mới được dự báo sẽ lớn hơn năm ngoái, với ước tính trung bình từ 24 - 26 triệu bao, có khả năng vượt nhu cầu nội địa và thúc đẩy xuất khẩu Robusta sang các thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước tại Brazil vẫn tập trung vào loại cà phê Robusta có giá cạnh tranh hơn để phục vụ sản xuất cà phê hòa tan và xuất khẩu.

Theo thông tin từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong quý đầu của năm 2025 ước tính đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Nếu tình hình giá cả duy trì như hiện tại, cả năm có thể thiết lập mốc kỷ lục 8 tỷ USD. Giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng vọt là nhờ giá tăng tới 73%, từ 3.228 USD/tấn (tại quý I/2024) lên 5.614 USD/tấn (trong quý I/2025).

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong nửa đầu tháng 3/2025 lên tới 5.798 USD/tấn. Với đà này, mốc 6.000 USD/tấn có thể sẽ được thiết lập trong thời gian tới. Xét về thị trường xuất khẩu cà phê trong hai tháng đầu năm 2025, Đức là thị trường lớn nhất; Italy đứng thứ hai; tiếp theo là Nhật Bản, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù giá cà phê trong nước không có sự thay đổi lớn, nhưng tình hình xuất khẩu và các yếu tố toàn cầu vẫn có thể ảnh hưởng đến giá trong thời gian tới. Các nhà đầu tư và nông dân cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định hợp lý.