Giá cà phê hai sàn giảm với biên độ mạnh, cà phê trong nước cũng biến động không nhỏ

Giá cà phê hôm nay 30/3

Kết thúc tuần, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.337 USD/tấn, giảm 3,2% (178 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 2,7% (150 USD/tấn), xuống còn 5.354 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 2,6% (10,2 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 379,95 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2,3% (8,9 US cent/pound), chỉ còn 376,4 US cent/pound.

Kết thúc tuần, giá cà phê trong nước giảm 1.600 – 1.700 đồng/kg so với tuần trước (tương ứng giảm 1,2 – 1,3%).

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được giao dịch ở mức 132.300 đồng/kg. Theo sau là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 132.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giá giao dịch ở mức thấp nhất là 131.200 đồng/kg.

Cà phê Arabica liên tục giữ kiểu giao dịch một tuần tăng, một tuần giảm trong suốt 5 tuần vừa qua, đóng cửa tuần này là kết thúc của một tuần giảm, thị trường đóng cửa ở mức 379,95 cent, sụt giảm so với tuần trước đóng cửa ở mức 391,40 cent. Về mặt kỹ thuật, mức giá hỗ trợ của thị trường New York đang ở tại mức 370 cent.

Trong khi đó giá cà phê Robusta có mức đóng cửa tuần này là 5.337 USD/tấn, sụt giảm tới 178 USD so với đóng cửa của tuần trước là 5.515 USD/tấn. Như vậy giá Robusta đã có một bước sụt khá dài trong 5 tuần vừa qua sau khi thị trường này từ giã với mức cao của một tháng trước là 5.735 USD/tấn vốn đã đặt hy vọng cho những người trồng cà phê rằng thị trường sẽ vươn tới mốc 6.000 USD/tấn.

Bên cạnh thông tin kỹ thuật đang hỗ trợ thì cà phê Robusta hiện cũng đang chịu áp lực từ kỳ vọng về sự gia tăng nguồn cung toàn cầu khi Marex Solutions dự báo sản lượng Robusta vụ 2025/26 của Việt Nam đạt 28,8 triệu bao, tăng 7,9% và sản lượng Robusta vụ 2025/26 của Brazil đạt 25 triệu bao, tăng 13,6% so với vụ trước.

Việt Nam vẫn là nguồn cung cấp Robusta duy nhất vào thời điểm này nên những người nông dân không thiếu tiền mặt và có xu hướng giữ hàng để chờ giá cao hơn, hiện tại rất khó để mua. Bây giờ là mùa khô nhưng nguồn nước để tưới tiêu vẫn đủ vào thời điểm này.

Một điều đáng lưu ý là chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến vụ thu hoạch cà phê Robusta Conilon của Brazil, tuy nhiên, dự báo thời tiết không thuận lợi cho thu hoạch.

Trong báo cáo mới nhất về lượng hàng tồn kho của người tiêu dùng, Liên đoàn cà phê châu Âu (ECF) đã báo cáo rằng lượng hàng tồn kho cà phê tại các kho cảng ở Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã ghi nhận mức giảm 8,25% trong tháng 02/2025, đạt tổng cộng 7.392.750 bao vào cuối tháng. Lượng hàng tồn kho được báo cáo là 2.534.900 bao cà phê Robusta, 2.533.033 bao cà phê Arabica chế biến tự nhiên và 2.324.817 bao cà phê Arabica chế biến ướt của Brazil.

Lượng cà phê Arabica được chứng nhận lưu giữ trên sàn giao dịch New York đã giảm 5.996 bao vào hôm qua, xuống còn 777.817 bao.

Vụ thu hoạch cà phê Robusta/Conilon mới của Brazil sắp bắt đầu (tháng 4) và vụ thu hoạch cà phê Arabica sắp tới của Brazil dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào khoảng giữa năm. Quan điểm từ nhiều báo cáo trước đó cho thấy vụ thu hoạch cà phê Robusta Conilon mới sẽ có sản lượng lớn hơn năm trước với ước tính trung bình dự kiến là khoảng 24 đến 26 triệu bao cà phê Robusta, có khả năng vượt quá nhu cầu thị trường trong nước và thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu cà phê Robusta Conilon sang thị trường tiêu dùng.