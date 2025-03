Lo ngại nguồn cung được xoa dịu, giá cà phê tiếp tục giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 28/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/3 ở mức 5.351 USD/tấn, tiếp tục giảm 1,58% (86 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,51% (82 USD/tấn), xuống còn 5.361 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm tới 3,37% (13,2 US cent/pound), chỉ còn 378,8 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2,9% (11,2 US cent/pound), xuống còn 374,95 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua. Hiện mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 132.300 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.100 đồng/kg, đạt 132.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 1.100 đồng/kg, đạt 131.300 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, đạt 132.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận giảm 1.100 đồng/kg, đạt 132.300 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới đồng loạt lao dốc, giảm sâu. Giá cà phê Arabica về mức thấp nhất 1 tháng trong khi Robusta rơi xuống đáy tính từ 9 tuần qua.

Nguy cơ suy thoái khiến đầu cơ đẩy hàng nhanh để cắt lãi. Các quỹ đầu cơ tiếp tục bán tháo mạnh khi có thông tiêu chỉ số tâm lý tiêu dùng của Mỹ giảm. Tâm lý trong nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là khá bi quan trước những dự báo về bất ổn kinh tế và chính sách thuế quan gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, thông tin có mưa tại những vùng trồng cà phê của Brazil góp sức đẩy thị trường cùng giảm.

Mặc dù giá cà phê trong nước đã hạ nhiệt, tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, mức giá vẫn đang cao kỷ lục. Nguyên nhân chính được cho là sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là cà phê Robusta, cùng với những lo ngại về thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến sản lượng cà phê ở các nước sản xuất lớn như Việt Nam và Brazil.

Một số đại lý thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên cho biết, dù trên thị trường nội địa giá cà phê lên cao nhưng việc thu mua vẫn khó khăn, nhiều nông dân tiếp tục găm hàng chờ giá lên.