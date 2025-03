Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ ở loạt tỉnh Tây Nguyên, chưa thể nói gì nhiều về nguồn cung

Giá cà phê hôm nay 25/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 kết thúc phiên giao dịch gần nhất ở mức 5.501 USD/tấn, quay đầu giảm nhẹ 0,25% (14 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 0,22% (12 USD/tấn), xuống còn 5.492 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng 0,99% (3,85 US cent/pound), lên mức 394 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 1,11% (4,25 US cent/pound), đạt 388,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 132.800 – 133.800 đồng/kg, giảm 100 – 200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 133.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 100 đồng/kg, xuống còn 133.700 đồng/kg, .

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 100 đồng/kg và được giao dịch ở mức 132.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta chịu áp lực do nguồn cung tăng lên sau khi lượng tồn kho cà phê Robusta được ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào thứ sáu tuần trước, đạt 4.360 lô.

Trong khi đó, những lo ngại về thời tiết tại Brazil đang đẩy giá Arabica lên sau khi Hợp tác xã cà phê Arabica lớn nhất Brazil Cooxupe, cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa thấp hơn mức bình thường vào tháng trước tại Brazil có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê năm nay. Ngoài ra, nguồn cung hiện tại đang bị thắt chặt khi lượng tồn kho cà phê Arabica được ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào thứ sáu tuần trước, còn 777.708 bao.

Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam liên tục đạt kỷ lục mới từ đầu năm đến nay. Điều này đã giúp kim ngạch xuất khẩu cà phê vượt mốc 2,2 tỷ USD chỉ sau 2,5 tháng.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, giá cà phê Arabica xuất khẩu đạt hơn 6.800 USD/tấn, cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Robusta đạt gần 5.400 USD/tấn, dù sản lượng giảm nhưng giá trị vẫn tăng hơn 30%.

Nguồn cung giảm, nông dân bán cầm chừng và thị trường thế giới khan hiếm là nguyên nhân chính đẩy giá tăng cao. Việt Nam đang triển khai vùng nguyên liệu chất lượng tại Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu doanh thu 20 tỷ USD mỗi năm.

Hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 3, xuất khẩu cà phê đạt 93.898 tấn, với giá trị 544,9 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, lượng xuất khẩu cà phê đã đạt hơn 406.600 tấn với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ USD.

Thông tin của Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa) cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 dự kiến giảm 5% so với niên vụ trước đó xuống khoảng 27 triệu bao (tương đương khoảng 1,6 triệu tấn) do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, diện tích trồng bị thu hẹp do ảnh hưởng bởi các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Giá cà phê nội địa giảm nhẹ vài ngày gần đây chưa thể nói lên điều gì về nguồn cung...