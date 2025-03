Giá cà phê tăng mạnh tuần thứ ba liên tiếp, nông dân đã bán ra để chốt lời

Giá cà phê hôm nay 23/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5.515 USD/tấn, tăng 2,2% (118 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 2,4% (127 USD/tấn), lên mức 5.504 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta tăng cao đáng kể trong tuần qua do lo ngại về mùa màng ở Việt Nam sau khi cơ quan dự báo thời tiết cho biết vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam, Tây Nguyên, dự kiến ​​sẽ có thêm thời tiết nóng và lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đến 31/3.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng 3,4% (13 US cent/pound) so với tuần trước, lên 390,15 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3,9% (14,4 US cent/pound), đạt 385,3 US cent/pound.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 132.900 – 134.000 đồng/kg, tăng 1.900 – 2.900 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 134.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được giao dịch ở mức 133.900 đồng/kg, tăng lần lượt 1.900 đồng/kg và 2.100 đồng/kg.

Giá cà phê tại Lâm Đồng tăng mạnh nhất 2.900 đồng/kg trong tuần qua và đang được thu mua ở mức 132.900 đồng/kg.

Mặc dù nguồn cung Robusta tăng trong thời gian qua là yếu tố tiêu cực đối với giá khi lượng tồn kho của thị trường ICE tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua vào hôm thứ Sáu, con số do thị trường này đang nắm giữ là 4.360 lô. Ngược lại, lượng cà phê Arabica tồn kho thì đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng cũng tính đến thứ Sáu là 777.708 bao, đây là mức tồn khá thấp của Arabica sau một thời gian dài trồi sụt trong khoảng 850.000 bao.

Lượng mưa trong tuần qua ở Brazil không được như dự báo đã đe dọa đến mùa màng cà phê và là yếu tố thúc đẩy giá tăng. Vấn đề thời tiết vẫn là vấn nạn tiếp tục đe dọa sản lượng cà phê của 2 nước sản xuất lớn nhất thế giới.

Cecafe báo cáo xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 2 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3 triệu bao. Ngoài ra, vào ngày 28/1, Conab, cơ quan dự báo mùa vụ của chính phủ Brazil, đã dự báo rằng vụ mùa cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao.

Tin tức cho biết tác động của thời tiết khô hạn El Nino năm ngoái có thể dẫn đến thiệt hại lâu dài cho vụ cà phê ở Nam và Trung Mỹ. Lượng mưa ở Brazil liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4 năm ngoái, gây căng thẳng cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa cực kỳ quan trọng và làm giảm triển vọng cho vụ arabica 2025/26.

Vụ thu hoạch Conilon/Robusta của Brazil sẽ bắt đầu khoảng từ tháng 4 tới đây, với ước tính trung bình dự báo tiềm năng thu được từ 24 đến 26 triệu bao cà phê Robusta từ vụ thu hoạch này, vụ thu hoạch Arabica thường bắt đầu muộn hơn một chút, vào khoảng giữa năm mặc dù các khu vực biệt lập có thể bắt đầu sớm hơn bình thường theo mùa ở các vùng vi khí hậu.

Trong một báo cáo mới của Tổ chức Lương Nông – Liên hợp quốc (FAO) nêu bật cách biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình trạng biến động giá, đồng thời kêu gọi tăng cường minh bạch và chia sẻ thông tin giữa những người tham gia thị trường.

Một phân tích của FAO được đưa ra trong bối cảnh giá cà phê Arabica và Robusta tăng cao kỷ lục (tăng không phải theo điều chỉnh của lạm phát). Tuy nhiên, báo cáo này cũng được đưa ra chỉ vài năm sau khi giá xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, giảm xuống dưới 1 đô la một pound và đe dọa đến sinh kế của hàng triệu người nông dân trồng cà phê nhỏ trên thế giới.

Mặc dù ghi nhận vô số yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, báo cáo của FAO chỉ ra rằng biến động khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất là động lực chính. Nhóm này cũng nhiều lần trích dẫn chi phí vận chuyển tăng là nguyên nhân dẫn đến chu kỳ tăng giá gần đây.

Báo cáo không sử dụng rõ thuật ngữ “biến đổi khí hậu”, nhưng nêu chi tiết về cách thời tiết khắc nghiệt đã trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy tình trạng thiếu hụt sản lượng cà phê trong những năm gần đây. Ngoài ra, báo cáo cho rằng đầu cơ thị trường do các sự kiện thời tiết — đặc biệt là ở các quốc gia sản xuất cà phê chính như Brazil, Việt Nam và Indonesia — cũng đã góp phần vào sự biến động liên tục của giá cà phê.