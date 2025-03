Giá cà phê bất ngờ quay đầu giảm, Đắk Nông và Đắk Lắk mất giá nhiều nhất

Giá cà phê hôm nay 21/3

Tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica có diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch kỳ hạn. Giá Robusta trên sàn London giảm 0,5% xuống còn 5.497 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York tăng 0,26% lên mức 392,05 US cent/lb.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 132.500 – 134.000 đồng/kg, giảm 1.000 – 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, giá cà phê hai tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk được thu mua ở mức cao nhất là 134.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng/kg so với mức kỷ lục 135.000 đồng/kg của ngày hôm trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 133.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua ở mức thấp nhất 132.500 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg.

Nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm cho đến khi Indonesia vào vụ thu hoạch.

Lượng cà phê còn lại trong kho của nông dân không còn nhiều. Một thương nhân ở khu vực Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam cho biết, nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm cho đến khi Indonesia vào vụ thu hoạch. Các công ty đang gặp khó khăn trong việc thu mua, vì năm ngoái họ có thể nhập khẩu từ Brazil để bù đắp thiếu hụt, nhưng năm nay nguồn cung từ Brazil cũng bị thắt chặt.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, nông dân Việt Nam hiện nay đang điều tiết thị trường, không chỉ trong nước mà thế giới. Ông nhấn mạnh, hiện tại cà phê Việt Nam "một mình một chợ" trên thế giới vì Brazil cũng hết hàng. Vì vậy, giá cà phê vẫn ở mức cao. Nếu có sự thay đổi lớn phải sau tháng 5 vì khi đó Brazil mới vào vụ thu hoạch.

Thị trường đang đánh giá tác động của thời tiết khô hạn tại Brazil đối với sản xuất. Rabobank cho biết mưa đã quay trở lại các vùng trồng cà phê của Brazil, giúp giảm bớt tác động tiêu cực của đợt khô hạn trong tháng 2 và đầu tháng 3/2025. Tác động của thời tiết khô hạn trong tháng 2 đối với vụ mùa cho đến nay vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, Cooxupe - Hợp tác xã cà phê Arabica lớn nhất Brazil, cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa dưới mức trung bình vào tháng trước tại Brazil có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cà phê, không chỉ cho năm 2025 mà còn cả năm 2026.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trong những tháng tới, vì đây là yếu tố then chốt cho sự phát triển cuối cùng của vụ mùa Arabica.

Trước đó, 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 309,5 nghìn tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, giảm 22% về lượng nhưng tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2025 tăng trưởng khả quan nhờ nguồn cung trong nước dồi dào khi nước ta vào vụ thu hoạch.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm tăng mạnh 75,9% so cùng kỳ. Cụ thể, giá bình quân xuất khẩu cà phê của nước ta tăng lên mức 5.678 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 01/2025 và tăng 70,8% so với tháng 2/2024. Như vậy, giá bình quân xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 5.561 USD/tấn, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2024.