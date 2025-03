Giá cà phê đảo chiều tăng ở Tây Nguyên, Đắk Nông một mình lên đỉnh cao nhất

Giá cà phê hôm nay 22/3

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 tăng 18 USD, giao dịch tại 5.515 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 7/2025 tăng 22 USD, giao dịch tại 5.504 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 giảm 1,9 Cent, giao dịch tại 390,15 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 7/2025 giảm 0,05 Cent giao dịch tại 385,30 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 132.900 – 134.000 đồng/kg, đảo chiều tăng 400 – 500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 134.000 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 400 đồng/kg lên mức 133.900 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 132.900 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

Giá cà phê vẫn giữ được đà tăng vào đầu năm nay do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam dần kết thúc. Theo chia sẻ từ Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 dự kiến giảm 5% so với niên vụ trước đó xuống khoảng 27 triệu bao.

Tác động của hiện tượng thời tiết khô hạn El Nino vào năm ngoái có thể gây thiệt hại kéo dài đối với mùa vụ cà phê tại khu vực Nam và Trung Mỹ.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt tổng cộng 10,8 triệu bao trong tháng 1, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày cuối tháng 2, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều với giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng mạnh.



Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2 đạt 169.832 tấn, tương ứng kim ngạch 964,3 triệu USD, tăng 26,7% về lượng và 32,3% về kim ngạch so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 6,9% về lượng và 82,6% về kim ngạch.

Giá cà phê trên thế giới và trong nước liên tục tăng cao từ đầu năm đến nay và thiết lập các kỷ lục mới do lo ngại nguồn cung sụt giảm tại Brazil và Việt Nam, hai quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới. Tính đến ngày 12/3, giá cà phê nội địa Việt Nam tăng 11% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng giá cà phê trong thời gian tới sẽ chịu áp lực điều chỉnh do nguồn cung vừa được thu hoạch dần được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, như đã đề cập ở phía trên nhu cầu cà phê trên thế giới đang có dấu hiệu giảm do giá bán ở mức quá cao. Do đó, việc điều chỉnh giá trong thời gian tới có thể xảy ra.