Giá cà phê hôm nay 24/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa tuần trước ở mức 5.515 USD/tấn, tăng 12,1% (594 USD/tấn) kể từ đầu năm; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 13,4% (649 USD/tấn), lên mức 5.504 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng tới 21,5% (69 US cent/pound) so với cuối năm ngoái, lên 390,15 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 21,6% (68 US cent/pound), đạt 385,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 132.900 – 134.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua nhưng tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với đầu tuần trước. Giá cà phê hôm nay biến động rất nhẹ tại Đắk Lắk và Gia Lai khi giảm nhẹ 100 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê hai tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk được thu mua ở mức cao nhất là 134.000 đồng/kg và 133.800 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng ở mức 133.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua ở mức thấp nhất 132.900 đồng/kg.

Tuần qua, mặt hàng cà phê duy trì đà tăng giá ấn tượng, đặc biệt là Robusta vẫn neo ở vùng giá cao lịch sử do lo ngại về nguồn cung.



Hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Theo Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3, xuất khẩu cà phê đạt 93.898 tấn, với giá trị 544,9 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, lượng xuất khẩu cà phê đã đạt hơn 406.600 tấn với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ USD.

Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam bình quân trong 2,5 tháng đầu năm 2025 ở mức 5.614 USD/tấn, tăng tới 73% so với mức giá bình quân 3.228 USD/tấn của 2,5 tháng đầu năm 2024. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam lên tới 2,28 tỷ USD chỉ trong 74 ngày đầu của năm 2025.

Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang 36 thị trường chính, các thị trường lớn nhất đều ghi nhận tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2025 với 278 triệu USD, tăng tới 79% so với mức 155 triệu USD tại cùng kỳ.

Italy đứng sau với kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 171 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường có kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD còn bao gồm Nhật Bản với 127 triệu USD, tăng 56%; Hoa Kỳ với 120 triệu USD, tăng 53%; Tây Ban Nha với 117 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê sang 5 thị trường trên trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 815 triệu USD, tăng 52%, chiếm 37% tỷ trọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam ra thế giới.

Lý giải nguyên nhân khiến giá cà phê liên tục phi mã, các nhà phân tích cho rằng trước hết là do khối lượng xuất khẩu đều giảm từ hai quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Barazil và Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) vào thứ Năm tuần trước, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 2/2025 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3 triệu bao.

Trước đó, ngày 28/1/2025, Cơ quan dự báo mùa vụ của chính phủ Brazil (Conab), đã dự báo rằng vụ mùa cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao.

Trong khi đó, thế giới cũng lo ngại về mùa màng ở Việt Nam sau khi cơ quan dự báo thời tiết từ Đắk Lắk, cho biết Tây Nguyên - vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam, dự kiến ​​sẽ có thêm thời tiết nóng và lượng mưa ít hơn trong giai đoạn từ ngày 21 đến 31/3/2025. Trong 2 tháng đầu năm 2025, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.