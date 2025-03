Giá cà phê hôm nay 26/3

Tại Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.591 USD/tấn, tăng mạnh 1,64% (90 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 1,58% (87 USD/tấn), lên mức 5.579 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng 1,31% (5,15 US cent/pound), lên mức 398,55 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 1,36% (5,25 US cent/pound), chốt ở mức 392,65 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức kỷ lục mới 134.500 – 135.500 đồng/kg, tăng mạnh 1.700 – 1.800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tăng 1.800 đồng/kg, lên mức 135.500 đồng/kg, .

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay cũng tăng 1.700 đồng/kg lên mức 134.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đang chứng kiến mức tăng kỷ lục, vượt qua các mốc giá cao nhất trong lịch sử. Nguyên nhân chính được cho là do sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là cà phê Robusta, cùng với những lo ngại về thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến sản lượng cà phê ở các nước sản xuất lớn như Việt Nam và Brazil. Điều này đã đẩy giá cà phê trong nước lên mức cao chưa từng có, mang lại lợi ích cho người nông dân nhưng cũng tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Ở Tây Nguyên, giá cà phê lên cao nhưng việc thu mua vẫn khó khăn, nhiều nông dân tiếp tục chờ giá lên.

Hiện tại, Tây Nguyên đang nắng nóng hơn các năm, nhiều vườn cà phê thiếu nước tưới, dự báo năm tới sản lượng sẽ không dồi dào nên đa số nông dân dự đoán giá cà phê sẽ vẫn đứng ở mức cao nên không vội bán ra.

Các cơ quan chức năng đang khuyến nghị người dân và các doanh nghiệp cần chủ động sử dụng nước tiết kiệm, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và thông báo từ các cơ quan chức năng là cần thiết để có biện pháp ứng phó kịp thời với tình trạng khô hạn có thể xảy ra.

Quỹ Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ghi nhận giá cà phê trung bình trong năm 2024 tăng vọt 38,8% so với mức trung bình của năm 2023, do sản lượng suy giảm trong bối cảnh thời tiết bất lợi. Giá cà phê trung bình toàn cầu trong năm 2025 có thể tăng cao hơn nữa, nếu sản lượng giảm đáng kể ở các vùng trồng cà phê chính trên toàn cầu.