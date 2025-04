Giá cà phê quay đầu tăng mạnh theo đà đi lên của giá thế giới

Giá cà phê hôm nay 2/4

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.372 USD/tấn, tăng 1,95% (103 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước và kết thúc chuỗi 4 phiên sụt giảm liên tiếp; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 2,1% (111 USD/tấn), chốt ở mức 5.406 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng vọt 2,45% (9,3 US cent/pound), đạt 389,05 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 2,61% (9,8 US cent/pound), lên mức 385,2 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên được giao dịch ở mức 132.300 – 133.600 đồng/kg, tăng mạnh 1.100 – 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.300 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 133.600 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai đứng ở mức 133.500 đồng/kg, tăng lần lượt 1.200 đồng/kg và 1.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 132.300 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.

Đầu cơ mua mạnh ngay lập tức đẩy thị trường tăng nhanh, tác động đến giá cả thị trường. Lý giải nguyên nhân khiến giá cà phê liên tục phi mã, các nhà phân tích cho rằng, mặc dù chính phủ của Tổng thống Trump chưa tăng thuế đối với cà phê từ châu Mỹ, nhưng những lo ngại về việc Nhà Trắng sẽ tiếp tục tăng thuế đang khiến các thương nhân tại quốc gia này gia tăng nhập khẩu cà phê để chạy trước thuế.

Bên cạnh đó, phần lớn các phân tích đưa ra nhận định rằng giá cà phê tăng cao là do khối lượng xuất khẩu đều giảm từ hai quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam.

Thông tin trọng tâm của thị trường vẫn là vụ thu hoạch sắp tới ở Brazil, với Hợp tác xã Co-Op Cooxupe và Công ty môi giới Marex dự kiến vụ thu hoạch sẽ tương tự năm 2024.

Hạn hán hồi năm ngoái đã ảnh hưởng nặng nề đến người trồng cà phê ở Brazil, khiến cây trồng bị khô héo và đẩy giá cà phê toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, một số trang trại lớn đã đầu tư vào hệ thống tưới tiêu với kỳ vọng một vụ mùa bội thu trong năm nay.

Công ty môi giới Marex của Brazil dự báo mùa vụ cà phê 2025/26 tại quốc gia sản xuất hàng đầu này sẽ tương đương với vụ trước, đạt mức 63,4 – 69,4 triệu bao (loại 60kg). Trong đó, sản lượng arabica đạt khoảng 38 – 42,1 triệu bao và robusta đạt 25,4 – 27,3 triệu bao.

Sản lượng Arabica giảm nhẹ được bù đắp bởi Robusta tăng. Tuy nhiên, việc thiếu mưa trong vài tuần qua cùng với nhiệt độ cao, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất mùa vụ 2025/26. Nguồn cung cà phê của Brazil sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng, nhưng không đủ để trong kho dự trữ.

Dự báo năm 2025 sẽ đánh dấu lần thứ 4 trong 6 năm qua mà tiêu thụ cà phê toàn cầu vượt quá sản lượng. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chỉ trong 3 năm qua, thế giới đã tiêu thụ nhiều hơn 12,5 triệu bao cà phê (tương đương 750.000 tấn) so với lượng sản xuất.