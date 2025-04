Giá cà phê thế giới giảm mạnh vì thuế đối ứng của Mỹ, giá cà phê nội địa cũng lao dốc

Giá cà phê hôm nay 5/4

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.112 USD/tấn, giảm mạnh 4,82% (259 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm mạnh hơn 5,25% (283 USD/tấn), xuống còn 5.105 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm tới 5,07% (19,55 US cent/pound), xuống chỉ còn 365,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 4,83% (18,45 US cent/pound), xuống còn 383,3 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục sụt giảm mạnh 4.200 – 5.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống chỉ còn 124.800 – 127.000 đồng/kg - mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh nhất 5.400 đồng/kg về mốc 124.800 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có giá thu mua thấp nhất trên thị trường.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm tới 5.000 đồng/kg, xuống còn 126.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay đứng ở mức cao nhất là 127.000 đồng/kg, giảm 4.200 đồng/kg. Cập nhật giá cà phê thế giới

Như vậy, giá cà phê nội địa đã giảm tổng cộng 6.600 – 7.700 đồng/kg chỉ trong hai ngày giao dịch sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng lên 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.





Đây là mức giảm mạnh nhất của cà phê kể từ đầu năm 2025. Tâm lý tránh rủi ro trên các thị trường tài sản đã khiến giá của hầu hết hàng hóa, bao gồm cả cà phê, giảm sút. Ngoài ra, cũng có lo ngại rằng nhu cầu tiêu dùng cà phê sẽ bị ảnh hưởng do giá tăng cao khi các mức thuế được áp dụng.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 vào thị trường Mỹ, với mức thuế đối ứng 46%, người mua ở Mỹ có thể phải tốn thêm khoảng 2.500 USD/tấn. Đây là thách thức lớn với ngành công nghiệp đồ uống của Mỹ, nước tiêu thụ thức uống lớn nhất thế giới. Cà phê Robusta của Việt Nam là loại nguyên liệu được sử dụng rộng rãi ở nước này.

Các chuyên gia trong ngành dự báo giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên có thể tiếp tục đà giảm mạnh vì theo quy đổi tỷ giá USD từ sàn London.

Theo giới chuyên gia, các nhà rang xay cà phê Mỹ có thể sẽ phải chuyển sang sử dụng cà phê Robusta của Brazil còn gọi là conilon thay thế cho nguồn cung từ các nước bị áp thuế cao hơn. Tuy nhiên, Brazil chủ yếu sản xuất cà phê Arabica - loại cà phê nhẹ hơn - nên nguồn cung Robusta của nước này khá hạn chế.

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải cạnh tranh với ngành công nghiệp nội địa Brazil để mua conilon, trong khi châu Âu và Trung Quốc có thể hưởng lợi khi tiếp tục tiếp cận nguồn cung cà phê Robusta Việt Nam với giá thấp hơn.