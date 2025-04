Giá cà phê lao dốc 'khủng', thị trường đang đối mặt với nhiều thách thức

Giá cà phê hôm nay 8/4

Giá cà phê hôm nay (8/4) tiếp tục giảm mạnh trên các sàn giao dịch, còn thị trường nội địa cũng bốc hơi 7.000 - 8.000 đồng/kg. Các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về nguy cơ suy thoái kinh tế, trong bối cảnh ông Trump không cho thấy dấu hiệu sẽ rút lại các mức thuế quan.

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đứng cửa phiên giao dịch sáng nay ở mức 4.796 USD/tấn, tiếp tục giảm mạnh 6,18% (316 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm tới 6,4% (328 USD/tấn), xuống còn 4.800 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 7,97% (25,5 US cent/pound), xuống chỉ còn 340,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm mạnh hơn 7,12% (25,85 US cent/pound), về mốc 337,45 US cent/pound.

Giá cà phê tại Tây Nguyên giao dịch ở mức 119.000 – 120.000 đồng/kg, mức thấp nhất trong hơn 3,5 tháng và giảm mạnh 7.000 – 8.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá 120.000 đồng/kg, giảm 7.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 120.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng giá cà phê đứng ở mức 118.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg.

Các nhà đầu tư đang lo lắng về căng thẳng thương mại toàn cầu có thể thúc đẩy giá tăng cao, khiến nhu cầu yếu và dẫn đến suy thoái toàn cầu. Dự báo thời gian tới, giá cà phê có thể tiếp tục gặp khó khăn nếu tình hình kinh tế toàn cầu không có dấu hiệu cải thiện.

Indonesia, nước xuất khẩu Robusta lớn thứ ba thế giới, phải đối mặt với mức thuế 32% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, trong khi Brazil, nước xuất khẩu Arabica hàng đầu thế giới và là nước xuất khẩu Robusta số hai, phải đối mặt với mức thuế 10%.

Việt Nam và Indonesia không xuất khẩu khối lượng lớn cà phê sang Mỹ. Tại Việt Nam, mặc dù sản lượng giảm, giá xuất khẩu tăng cao có thể giúp kim ngạch xuất khẩu đạt 5-6 tỷ USD trong niên vụ 2024/25.

Cà phê Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để tăng xuất khẩu vào Algeria khi nước này đang nhập khẩu 100% cà phê phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Algeria, quốc gia nằm ở khu vực Bắc Phi, vừa công bố luật Tài chính năm 2025 để góp phần giảm giá cà phê, hỗ trợ người tiêu dùng trong nước. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cà phê vào thị trường này.

Algeria là quốc gia không trồng cà phê và đang phải nhập khẩu 100% để phục vụ nhu cầu trong nước. Cà phê là đồ uống ưa chuộng nhất của người dân Algeria. Thị trường này có quy mô dân số hơn 46 triệu người, mỗi năm đang nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà phê hạt các loại với trị giá khoảng 300 triệu USD; trong đó cà phê Robusta chiếm phần lớn với trên 85% tổng kim ngạch nhập khẩu, còn lại là cà phê Arabica.

Việt Nam, Brazil, Colombia, Indonesia, Côte d'Ivoire, Ethiopia và Uganda đang là các quốc gia xuất khẩu cà phê vào Algeria.

Thị trường cà phê toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu cho đến chính sách thương mại. Thông tin mưa tốt và vụ mùa sắp tới tại Brazil cũng góp phần làm giảm giá cà phê hiện tại.