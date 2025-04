Giá cà phê trong nước bật tăng trở lại sau khi Mỹ áp thuế xuống 10%

Giá cà phê hôm nay 10/4

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 4.873 USD/tấn, tiếp tục tăng 1,06% (51 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 tăng thấp hơn với mức tăng 0,06% (3 USD/tấn), lên 4.797 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 0,35% (1,2 US cent/pound), xuống mức 341,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 0,23% (0,8 US cent/pound), đứng ở mức 340,55 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên khởi sắc trở lại sau chuỗi ngày giảm liên tiếp với mức tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 119.300 – 121.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đồng loạt được nâng lên mức 121.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đứng ở mức thấp hơn là 119.300 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của nước ta trong quý I/2025 đạt 495.780 tấn, thu về hơn 2,8 tỷ USD, giảm 15,3% về lượng nhưng tăng 45,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Sau khi đạt kỷ lục năm 2024 và ba vụ mùa liên tiếp không đạt được tiềm năng sản xuất tối đa, nước này đã có lượng cà phê xuất khẩu sụt giảm trong tháng 3/2025.

Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) công bố, xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 3/2025 đã giảm mạnh 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,95 triệu bao (loại 60kg). Trong đó, gồm 2,81 triệu bao cà phê Arabica, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 138.500 bao Robusta, giảm mạnh 84% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường quốc tế, ngay sau khi thị trường có thông tin về động thái áp thuế mới nhất, giá Arabica hồi phục ngay trở lại 3%, chốt ở 351,55 US cent/lb nhưng sau đó lại giảm trở lại về cuối ngày trong khi giá Robusta vẫn giữ đà tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn thực thi thuế đối ứng lên các quốc gia trên toàn cầu trong 90 ngày, trừ Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực với các thị trường nông sản xuất khẩu, trong đó có cà phê.