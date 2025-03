Giá cà phê tăng đầu tuần, Lâm Đồng và Đắk Nông bật lên mạnh nhất

Giá cà phê hôm nay 17/3

Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch đồng loạt sụt giảm khi kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Tuy nhiên, tính chung cả tuần qua, giá Robusta và Arabica lại có diễn biến trái chiều.

Giá Robusta trên sàn London giảm 2,4% xuống còn 5.397 USD/tấn, ghi nhận mức tăng 1% trong tuần. Giá Arabica trên sàn New York giảm 8,5 cent, tương đương 2,2% chốt ở 377,2 US cent/lb, giảm 1,8% trong tuần.

Rabobank cho biết, họ kỳ vọng lượng hàng tồn kho được chứng nhận ICE của cả Robusta và Arabica sẽ tăng trong những tuần tới. Lượng tồn kho này gia tăng sẽ gây áp lực lên giá.

Giá cà phê trong nước mới nhất có mức bình quân 132.800 đồng/kg. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 133.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng được giao dịch ở mức 132.700 đồng/kg, tăng lần lượt 700 đồng/kg và 900 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg lên mức 131.000 đồng/kg.

Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa sản lượng của thế giới, dự kiến sẽ bắt đầu thu hoạch vào khoảng tháng 4 – tháng 5 tới. Theo Công ty môi giới Marex, lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil trong tháng 2/2025 thấp hơn mức trung bình hàng tháng trong 5 năm lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023.

Hiệp hội Cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong tháng 2/2025 đã giảm 11,7% về lượng so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt 3 triệu bao (loại 60kg) do giá kém cạnh tranh khi so sành với các nhà sản xuất khác; xuất khẩu Arabica đã giảm 2% so với cùng kỳ xuống còn 2,77 triệu bao; xuất khẩu Robusta giảm mạnh khoảng 60% xuống còn khoảng 226.000 bao. Như vậy, tính chung trong tháng 2/2025, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil đã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 3,27 triệu bao.

Giám đốc Cecafe Marcio Ferreira lưu ý, nguồn cung thấp hơn trong giai đoạn giữa vụ của Brazil khiến giá cà phê của nước này kém cạnh tranh so với Robusta của Việt Nam và Arabica của các nước Trung Mỹ.

Dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil niên vụ 2025/26 sẽ giảm sau khi báo cáo mức kỷ lục hồi năm ngoái, với sản lượng Arabica thấp hơn nhiều, nhưng sản lượng Robusta lại cao hơn. Sản lượng cà phê của Brazil sẽ thấp nhất trong 3 năm qua khi chỉ đạt 3,6 triệu tấn, giảm 4,4% so với vụ trước. Tuy nhiên, trong niên vụ 2026/27, sản lượng thu hoạch của Brazil có thể phục hồi nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam đã tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2025 tăng trưởng khả quan nhờ nguồn cung trong nước dồi dào khi Việt Nam vào vụ thu hoạch.

Tháng 2/2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 169,8 nghìn tấn, trị giá 964,3 triệu USD, tăng mạnh 26,7% về lượng và tăng 32,2% về trị giá so với tháng 01/2025; so với tháng 2/2024 tăng 6,9% về lượng và tăng 82,6% về trị giá.

Giá bình quân xuất khẩu mặt hàng cà phê trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 5.561 USD/tấn, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 309,5 nghìn tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, giảm 22% về lượng nhưng tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Sản lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng qua sang các thị trường Đức, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, đầu tháng 3/2025, giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao do tồn kho giảm và dự báo sản lượng vụ tới của Brazil giảm.

Lượng tồn kho cà phê tại các sàn ICE giảm mạnh, trong đó tồn kho Arabica chạm mức thấp nhất trong 9 tháng. Đồng thời, nguồn cung từ Brazil và Việt Nam cũng tác động đến giá. Nông dân Brazil hạn chế bán ra do đồng Real mất giá, trong khi tại Việt Nam, cà phê đang bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch, khiến nguồn cung chậm lại.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (ABIC) dự báo trong thời gian tới giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do tình hình canh tác cà phê tại Brazil đã chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi trong suốt 4 năm qua.

Hiện, Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa sản lượng của thế giới. Vụ thu hoạch tới của nước này bắt đầu vào tháng 7/2025, dự báo sản lượng cà phê của quốc gia này sẽ xuống thấp nhất trong 3 vụ vừa qua, chỉ còn khoảng gần 60 triệu bao (mỗi bao 60 kg).



Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa những ngày đầu tháng 3/2025 tăng theo đà tăng của thị trường thế giới. Những ngày đầu tháng 3/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 2/2025.

Như vậy, ngành hàng cà phê vẫn đang có nhiều thuận lợi về thị trường, nối dài suốt từ năm ngoái.

Năm 2024 là một năm thành công đối với ngành cà phê Việt Nam khi giá trị xuất khẩu vượt mốc 5,4 tỷ USD nhờ giá tăng mạnh. Cụ thể, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,32 triệu tấn, trị giá 5,48 tỷ USD, giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 29,1% về trị giá so với năm 2023.

Đặc biệt, năm qua lần đầu tiên, giá cà phê Việt Nam cao nhất thế giới. Giá cà phê Robusta xuất khẩu cao hơn giá cà phê Arabica và đây là điều chưa từng xảy ra.

Với diễn biến cung cầu cà phê của các quốc gia cung cấp lớn, dự báo triển vọng xuất khẩu cà phê Việt Nam năm nay vẫn tích cực.