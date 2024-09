Giá cà phê phá vỡ kỷ lục mới

Giá cà phê trong nước hôm nay ở quanh mức 120.800 – 122.000 đồng/kg. Giá tại Gia Lai, Lâm Đồng ở mức thấp nhất, Đắk Lắk và Đắk Nông có giá cao nhất. Thời điểm hiện nay ở trong nước, cà phê đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.

Giá cà phê ngày 26/09/2024: Phá vỡ kỷ lục mới

Giá cà phê trong nước hôm nay ở quanh mức 120.800 – 122.000 đồng/kg. Giá tại Gia Lai, Lâm Đồng ở mức thấp nhất, Đắk Lắk và Đắk Nông có giá cao nhất. Thời điểm hiện nay ở trong nước, cà phê đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Sản lượng của Việt Nam sụt giảm đã góp phần khiến nguồn cung Robusta trên thị trường quốc tế ngày càng thắt chặt.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 2,5%, chốt mức 5.446 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 1,3 cent, tương đương 0,5% lên ở 269,1 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 13 năm ở 271,2 US cent/lb.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư khép lại với đà tăng trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn, đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý, giá cà phê Arabica đã tiến sát mức 6.000 USD/tấn – một mốc cao kỷ lục trong lịch sử.

Sự thiếu hụt nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam tiếp tục là yếu tố thúc đẩy đà tăng của giá cà phê.

Hãng tư vấn Hedgepoint dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 của Brazil sẽ đạt 63 triệu bao, giảm 3 triệu bao so với niên vụ trước; trong khi đó, sản lượng cà phê của Việt Nam ước tính khoảng 27 triệu bao, thấp hơn dự báo trước đó.

Hedgepoint cho rằng thị trường cà phê toàn cầu có thể thâm hụt năm thứ 4 liên tiếp, do sự sụt giảm sản lượng tại Việt Nam và Brazil, đồng thời nhận định giá cà phê sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản trong thời gian tới.

Trước đó, Cơ quan Cung ứng mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) cũng đã hạ dự báo sản lượng cà phê của Brazil trong năm 2024, giảm hơn 4 triệu bao xuống còn 54,79 triệu bao, thấp hơn 0,51% so với năm 2023 và giảm gần 7% so với dự báo trước đó. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica giảm 2,52 triệu bao, còn cà phê Robusta giảm hơn 1,5 triệu bao, chỉ còn 15,2 triệu bao, thấp hơn 6% so với năm trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt giảm sản lượng ở cả hai quốc gia là do thời tiết bất lợi. Tại Brazil, mặc dù đã có dự báo mưa nhưng lượng mưa lại không đủ, khiến một số khu vực vẫn chịu tình trạng khô hạn cục bộ. Trong khi đó, tại Việt Nam, sau nhiều tháng có mưa, năng suất cà phê đã được cải thiện so với đầu năm khi gặp hạn hán. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại tình trạng mưa quá mức do hiện tượng La Nina trong giai đoạn thu hoạch, điều này tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng.

Trong khoảng 3 tháng tới, nông dân ở Tây Nguyên, bao gồm cả Đắk Nông, sẽ bắt đầu thu hoạch cà phê. Do biến động giá cà phê, các doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) lo lắng về việc thiếu nguồn cung cà phê sạch. Các doanh nghiệp lo ngại rằng sự chênh lệch giá giữa cà phê thông thường và cà phê sạch có thể làm khó việc thu mua và bán hàng. Việc thu hoạch cà phê chưa chín có thể làm giảm sản lượng cà phê sạch và ảnh hưởng đến uy tín của cà phê Việt Nam trong dài hạn.

Các đại lý cho biết thời tiết khô ở Brazil vẫn là một mối lo ngại chính, có thể ảnh hưởng đến sản lượng của năm tới. Alberto Peixoto, Giám đốc Công ty tư vấn AP Commodities cho biết, ảnh hưởng của cà phê lớn hơn đường bởi đây là thời điểm ra hoa mà vẫn không có mưa thích hợp.

Colombia là nhà sản xuất cà phê Arabica hàng đầu thế giới. Quốc gia này sẽ sản xuất 13 triệu bao cà phê (loại 60kg) trong năm 2024, tăng 15% so với năm ngoái, nhờ các giống cà phê có khả năng thích nghi được với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và nấm bệnh. Vụ thu hoạch cà phê của Colombia đã tăng 2% trong năm 2023 đạt 11,3 triệu bao, sau ba năm liên tiếp giảm sản lượng bởi hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn. Xuất khẩu cà phê của Colombia trong năm 2023 đạt 10,5 triệu bao.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 6 của Colombia. Đây là một thị trường mới mà Colombia đang tìm cách tăng xuất khẩu cả cà phê xanh và cà phê rang, bởi ở quốc gia này có cơ hội lớn cho cà phê Colombia tiếp tục phát triển.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Uganda trong tháng 8/2024 đã tăng vọt tới 82,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá toàn cầu tăng.