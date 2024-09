Giá cà phê duy trì đà tăng, đạt mức cao nhất trong tuần

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 120.000 – 120.800 đồng/kg. Vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024/25 của Brazil đã hoàn thành, các lô hàng xuất khẩu đang được diễn ra, nhưng tắc nghẽn logistics từ quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu này tiếp tục góp phần làm tăng nhu cầu trên thị trường giao ngay.

Giá cà phê hôm nay ngày 25/9/2024

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 0,7%, chốt mức 5.312 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 4,15 cent, tương đương 1,6% lên ở 267,8 US cent/lb, giá đã có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2011 ở 270,4 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 120.000 – 120.800 đồng/kg, tăng giảm trái chiều ở các vùng trồng trọng điểm.

Tình hình thời tiết tại Brazil, lo ngại tắc nghẽn cảng biển tại khu vực Bờ Biển Đỏ cùng USD suy yếu là các nhân tố giúp cà phê tăng giá.

Theo Trung tâm Giám sát thiên tai Cemaden, Brazil đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng nhất kể từ năm 1981. Lượng mưa thấp đã gây thiệt hại cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa, khiến triển vọng vụ mùa cà phê Arabica 2025/26 bị giảm sút.



Các đại lý cho biết mưa cuối tuần qua ở các khu vực trồng cà phê của Brazil có thể đủ để kích thích đợt nở hoa đầu tiên, nhưng cần có những trận mưa tiếp theo để giúp hóa phát triển thành quả.

Sự tăng giá cà phê bị hạn chế mặc dù là các báo cáo cho biết các quy định về chống phá rừng của EU cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan tới nạn phá rừng có thể bị trì hoãn. Quy định này dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 12 và đang thúc đẩy nhập khẩu cà phê vào khối này trong phần lớn năm nay.

Với vị thế là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm tới 1/3 nguồn cung toàn cầu, những biến động trong sản xuất và cung ứng của Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến thị trường cà phê toàn cầu. Sản lượng giảm sút của Việt Nam đã góp phần tạo ra tình trạng khan hiếm cà phê robusta trên thị trường quốc tế.

Trước đó, giá cà phê trên 2 sàn kỳ hạn tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, và chạm mức cao nhất trong vòng một tuần. Các lo ngại về thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất chính đang tạo áp lực lên nguồn cung, đẩy giá cà phê tăng cao.

Tại Việt Nam, giao dịch mua bán cà phê diễn ra khá trầm lắng do nguồn cung khan hiếm.