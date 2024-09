Robusta bật tăng mạnh, lợi thế lớn cho cà phê Việt Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch ở mức 120.200 – 120.700 đồng/kg. Giá cà phê trên hai sàn giao dịch kỳ hạn đồng loạt tăng mạnh, do dự báo mưa trên các khu vực trồng cà phê chủ chốt của Brazil.

Giá cà phê ngày 24/09/2024

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 4,3%, chốt mức 5.276 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 12,9 cent, tương đương 5,1% lên ở 263,65 US cent/lb, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao nhất 13 năm thiết lập một tuần trước đó.



Giá cà phê trong nước hôm nay, tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg, dao động trong khoảng 120.200 – 120.700 đồng/kg.

Chủ đề về thời tiết tại Brazil vẫn là yếu tố chính gây ảnh hưởng tới biến động của cả 2 sàn cà phê ở thời điểm hiện tại. Theo Trung tâm Giám sát Thiên tai Cemaden, Brazil đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng nhất kể từ năm 1981. Lượng mưa thấp đã gây thiệt hại cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa, khiến triển vọng vụ mùa cà phê Arabica 2025/26 bị giảm sút.

Theo một bản tin của cơ quan khí tượng SOMAR, lượng mưa tại khu vực Minas Gerais, Brazil trong tuần qua chỉ đạt 62% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais đóng góp khoảng 30% tổng sản lượng cà phê Arabica của Brazil.

Một yếu tố khác hỗ trợ đà tăng của giá cà phê là dự báo của Conab (Cơ quan cung ứng nông nghiệp Brazil). Conab vừa điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024 xuống còn 54,8 triệu bao, giảm so với mức 58,8 triệu bao được dự báo trước đó.

VICOFA cũng nhận định, giá cà phê Robusta tăng cao mang lại lợi ích rất lớn cho việc tiêu thụ cà phê của Việt Nam. Bởi có tới 94% diện tích trồng cà phê của Việt Nam trồng giống này.

Thực tế có thể thấy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm dù giảm về số lượng nhưng lại tăng về giá trị rất lớn so với cùng kỳ các năm trước.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sau 8 tháng đạt 1,052 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,99 tỷ USD, giảm 12,5% về lượng nhưng tăng tới 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Thời điểm hiện nay tại Việt Nam, cà phê đang chuẩn bị bước vào niên vụ thu hoạch mới. Người dân nên chuẩn bị thật tốt các cơ sở chế biến, phơi, sấy để đảm bảo hạt cà phê được bảo quản một cách tốt nhất nếu gặp thời tiết bất lợi.

Robobank cho biết tình trạng cực kỳ khô hạn ở Brazil vẫn chưa được cải thiện và dự báo sẽ có thêm một tuần khô hạn nữa trước khi có mưa.

Uganda là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi, cùng với vàng là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của đất nước. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Uganda trong tháng 8/2024 tăng 82,9% so với cùng tháng năm trước bởi giá toàn cầu tăng, khi tình trạng khô hạn ở Brazil và Việt Nam được dự báo ảnh hưởng đến năng suất.

Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) cho biết, nước này đã xuất khẩu được 837.915 bao cà phê (loại 60kg), thu về 221,6 triệu USD trong tháng 8/2024. Đây là lượng cà phê xuất khẩu hàng tháng kỷ lục sau vụ thu hoạch bội thu ở phía Tây Nam của nước này. Giá cao đã thúc đẩy người trồng bán ra, giải phóng kho. Theo UCDA, Uganda đã thu được 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu cà phê tính đến tháng 8/2024, tăng so với mức 918,4 triệu USD trong cùng kỳ năm 2023.