Festival Sông Hồng năm 2025 sẽ diễn ra vào tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của Festival Sông Hồng 2025 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 18 - 24/11). Lễ Khai mạc, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 (thứ tư) tại Quảng trường Nam Cường, phường Cam Đường.

Chương trình kéo dài 90 phút, bao gồm phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt và 15 phút bắn pháo hoa tầm thấp. Lễ Khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Dự kiến khoảng 500 đại biểu khách mời, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành và khách quốc tế như Đại sứ các nước (Pháp, Trung Quốc, Đan Mạch, Ấn Độ, Thái Lan, Lào) cùng đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam.

Tuần lễ Festival sẽ bao gồm một loạt các sự kiện đặc sắc: Trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc (18/11 - 24/11), diễn ra tại Quảng trường Kim Tân, tổ chức 13 không gian trưng bày, tái hiện nghi lễ văn hóa, trình diễn dân ca dân vũ, nghề thủ công, sản phẩm OCOP tiêu biểu. Đồng thời, trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa Sông Hồng và hợp tác phát triển lưu vực Sông Hồng và Vân Nam - Trung Quốc.

Tái hiện “Chợ Cốc Lếu xưa" (18/11 - 24/11): Tại khu vực chợ Cốc Lếu và đường An Dương Vương, tái hiện không gian văn hóa chợ xưa, cảnh sinh hoạt, giao thương và các trò chơi dân gian.

Giao lưu thể thao Việt - Trung (22/11 - 23/11): Tổ chức 2 trận thi đấu giao lưu Bóng đá 11 người, giữa các đội doanh nhân và thanh niên của tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam tại Sân vận động tỉnh.

Các hoạt động hưởng ứng đáng chú ý khác bao gồm Giải Golf "Festival Sông Hồng" 2025; Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai Quốc gia” (Hồng Hà - Lào Cai) từ 28 - 30/11; và Lễ hội Trà Shan tuyết Lào Cai 2025 tại xã Văn Chấn với chủ đề “Hương trà trên mây”.

Festival Sông Hồng là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế và văn hóa. Đây là bước khởi đầu trong Đề án Festival sông Hồng giai đoạn 2025 - 2035.

Mục tiêu là tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa Lào Cai, các tỉnh lưu vực Sông Hồng của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đồng thời, sự kiện nhằm khẳng định vị thế chiến lược của Lào Cai, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của nền văn minh Sông Hồng, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử vùng đất Lào Cai.

Bên cạnh đó, Festival Sông Hồng 2025 cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.