Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai đẩy mạnh chiếu phim lưu động tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện ý nghĩa chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Mục tiêu của đợt chiếu phim lưu động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.



Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai đang thực hiện đợt chiếu phim lưu động tại 45 thôn bản, điểm trường bán trú trên toàn tỉnh, kéo dài từ ngày 14/10 đến hết ngày 28/10. Ảnh: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai.

Ông Lê Tiến Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh: Hoạt động chiếu phim lưu động tại các cơ sở với nhiều bộ phim truyện và phim tài liệu giá trị về lịch sử dân tộc, về Đảng, Bác Hồ kính yêu, cùng những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua đó, người xem có cái nhìn sinh động, toàn diện về chặng đường 125 năm hình thành và phát triển của tỉnh Lào Cai, cũng như những thành tựu nổi bật mà tỉnh đạt được trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Ông Huy cho biết thêm, đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực hưởng ứng các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030, và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những năm qua, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai luôn chú trọng làm tốt công tác nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Từ đó, góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển văn hoá, con người, tạo động lực hiện thực hóa khát vọng đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.