Đừng chỉ ăn quả, hạt loại cây này quý như "nhân sâm của người nghèo"

Đu đủ là loại quả quen thuộc với người Việt. Nhiều người có thói quen chỉ ăn ruột quả đu đủ và vứt phần hạt đi. Tuy nhiên phần hạt đu đủ cũng có nhiều công dụng mà ít ai biết.

Đu đủ có tên khoa học là: Carica papaya L. Đu đủ có nguồn gốc tại vùng nhiệt đới châu Mỹ, được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.

Hạt đu đủ có chứa flavonoid, tannin, đường khử, alkaloid, phenol, saponin và terpenoid. Hạt đu đủ còn được cho là có cả protein thô, chất xơ thô, axit béo, dầu, carpaine và nhiều dưỡng chất khác, theo Express.

Giảm nguy cơ ung thư: Nói về lợi ích hạt đu đủ, bà Jinal Patel - bác sĩ dinh dưỡng tại Bệnh viện Zynova Shalby (Mumbai, Ấn Độ) nhận định, đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và enzyme hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng mạnh mẽ như vitamin C, A và folate, hỗ trợ tiêu hóa protein và cũng được biết đến là có tác dụng giảm viêm trong cơ thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Bác sĩ dinh dưỡng Patel nhấn mạnh việc tiêu thụ đều đặn ở mức độ phù hợp có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch.

“Từ việc hỗ trợ sức khỏe mắt đến khả năng giảm nguy cơ ung thư, đu đủ thực sự nuôi dưỡng cơ thể, nhưng ăn hạt đu đủ có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa với triệu chứng như đau bụng, khó chịu và đầy hơi”, bà Jinal Patel nói.

Tốt cho phụ nữ: Theo Lao Động, Tiến sĩ Shobha Gupta, Giám đốc y khoa, bác sĩ phụ khoa và chuyên gia IVF tại Trung tâm IVF Mother's Lap New Delhi & Vrindavan (Ấn Độ) giải thích, ăn đu đủ với hạt cũng có một số lợi ích, đặc biệt là đối với sức khỏe phụ nữ.

Tốt cho gan: Hạt đu đủ chứa nhiều enzyme, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Chúng có thể cải thiện chức năng gan và thể hiện đặc tính chống viêm. Tuy nhiên, tác dụng có thể không đồng đều đối với mỗi người.

Hạt đu đủ có hàm lượng axit oleic và palmitic. Các loại axit béo có trong hạt đu đủ được cho là giúp cơ thể phòng chống ung thư. Ảnh minh họa.

Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt: Tiến sĩ Gupta cũng đưa ra lời khuyên rằng, đu đủ chín có thể giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt nhờ khả năng kích thích các cơn co bóp ở tử cung. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tránh ăn đu đủ xanh và hạt của chúng. Bởi, các thành phần như papain, chymopapain và endopeptidases có trong nhựa quả đu đủ xanh có thể gây kích thích cơn co tử cung, làm tăng nguy cơ sinh non hoặc sảy thai và gây ra các biến chứng thai kỳ.

Hỗ trợ giảm cân: Đối với những người muốn kiểm soát cân nặng của mình, hạt đu đủ là một giải pháp hữu ích. Trong loại hạt này có chứa các hợp chất giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo. Ngoài ra, chất xơ trong hạt đu đủ còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm lượng calo tổng thể.

Điều đáng nói, cả đông và tây y đều nhắc đến công dụng của hạt đu đủ trong việc hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thận, giải độc gan, ngăn ngừa sự lây lan của các loại mầm bệnh gây nhiễm trùng.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống hạt đu đủ cũng dùng để loại bỏ khỏi cơ thể các loại ký sinh trùng đường ruột nhờ hàm lượng enzyme cao, một chất phân giải protein giúp phân hủy ký sinh trùng và trứng của chúng cũng như các protein không tiêu hóa hết trong thực phẩm.

Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt đu đủ cũng có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm mạnh ở hệ tiêu hóa và đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt E.coli, Salmonella, tụ cầu khuẩn và bệnh nhiễm khuẩn khác.

Chúng ta có thể ăn thô hạt đu đủ với mục đích chữa bệnh hoặc chế biến vào món ăn bằng cách làm khô và nghiền hạt dùng thay cho hạt tiêu.

Hạt đu đủ có hương vị rất giống với hạt tiêu đen và có thể dùng thay thế trong nhiều công thức nấu ăn. Bạn cũng có thể tích trữ để sử dụng lâu dài.

Lưu ý trước khi muốn dùng hạt đu đủ, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất. Khi sử dụng loại hạt này, bạn nên dùng đúng liều lượng, không ăn quá nhiều. Nam giới và phụ nữ đang có kế hoạch sinh con, phụ nữ có thai, người đang cho con bú không nên dùng hạt đu đủ.

Đu đủ rất tốt nhưng nên sử dụng có giới hạn. Nếu sử dụng quá nhiều và thường xuyên cũng không có lợi. Đu đủ cung cấp tương đối nhiều năng lượng. 100g đu đủ chín cung cấp 44 - 55kcal (đường 12,8%). Do đó, người có đường huyết cao được khuyên không nên dùng nhiều.

Nếu ăn hàng ngày 100g đu đủ chín trong nhiều tháng, phần da lòng bàn tay, bàn chân sẽ bị vàng do một vài loại trong số 19 carotenoid trong đu đủ đào thải chậm. Nếu ngưng ăn đu đủ vài tháng thì hiện tượng vàng da sẽ tự hết.



