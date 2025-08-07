Cây dại xưa không ai "ngó" nay có giá đắt đỏ, gần 3 triệu đồng/kg

Loại cây đang được nhắc đến là thông thảo, thường mọc hoang ở vùng có khí hậu ẩm ướt, ở độ cao 600 - 1.500m như Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn,.. Hiện nay, nhiều người dân cũng đã trồng thông thảo để làm dược liệu.

Thông thảo cũng phân bố ở Trung Quốc và là cây thuốc cho giá trị kinh tế rất cao. Giá thông thảo tại Trung Quốc dao động từ 50 - 300 NDT (khoảng 182.000 - 1.095.000 đồng)/kg tùy nơi bán,chủng loại và chất lượng.

Trước đó vào cuối năm 2024, từng có thời điểm giá thông thảo lên đến 750 NDT/kg, tương đương hơn 2,7 triệu đồng/kg. Tại Việt Nam, thông thảo tự nhiên loại cao cấp hiện có thể bán với giá lên đến 700.000 - 900.000 đồng/kg.

Vậy vì sao loài thực vật này lại có giá lại đắt đỏ như vậy?

Được biết, thông thảo là phần lõi trắng giữa thân cây thông thảo họ ngũ gia bì (Araliaceae)]. Thông thảo chứa protein; chất béo; chất xơ; pentosan; uronid. Theo Đông y, thông thảo vị ngọt nhạt, tính hàn; vào kinh phế và vị. Có tác dụng tả phế lợi thủy, lợi sữa. Dùng trị các chứng lâm, thấp ôn, viêm đường tiết niệu, phù nề, phụ nữ sau đẻ thiếu sữa. Liều dùng, cách dùng: 4 - 16g bằng cách sắc, nấu, hầm.

Theo Sức khoẻ & Đời sống, thông thảo được dùng làm thuốc cho các trường hợp:

Hành khí, thông sữa: Trị tắc và thiếu sữa sau khi đẻ.

Bài 1: Thông thảo 10g, cám gạo nếp 10g, hạt bông (sao vàng) 15g. Sắc uống 3 lần trong ngày. Tác dụng lợi sữa.

Bài 2: Thông thảo 8g, móng heo 1 đôi, xuyên khung 6g, xuyên sơn giáp 8g, cam thảo 4g. Sắc uống. Chữa sau sinh ít sữa.

Lợi niệu thông lâm: trị các chứng bệnh thấp nhiệt, thủy thũng, tiểu rắt và ít.

Bài 1 - Thang thông thảo: thông thảo 12g, cù mạch 12g, thiên hoa phấn 12g, liên kiều 12g, cam thảo 4g, bạch chỉ 8g, sài hồ 8g, thanh bì 8g, xích thược 8g, cát cánh 8g. Sắc uống. Trị tiểu nhỏ giọt.

Bài 2 - Thuốc thông sa: thông thảo 12g, hạnh nhân 12g, màng mề gà 12g, hậu phác 8g, mộc thông 8g, trần bì 8g, hải kim sa 16g, hạt củ cải 12g. Sắc uống. Trị cổ trướng (bụng trướng to), bí tiểu.

Bài 3: Thông thảo 8g, đại phúc bì 12g, phục linh bì 16g. Sắc uống. Trị viêm thận cấp, thủy thũng, tiểu ít.

Bài 4: Thông thảo 12g, cù mạch 12g, liên kiều 12g, mộc thông 8g, cam thảo 4g. Sắc uống. Trị nhiễm khuẩn niệu đạo.

Lưu ý, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Một số món ăn thường dùng

Chân giò hầm thông thảo: chân lợn đen 1 đôi, thông thảo 4g, có thể thêm 2 - 4g nhân sâm. Chân lợn làm sạch chặt nhỏ, hầm với thông thảo, nhân sâm. Món này thích hợp cho sản phụ sau đẻ ít sữa.

Thông nhũ thang: thông thảo 8g, chân lợn 2 cái, xuyên khung 6g, xuyên sơn giáp 8g, cam thảo 4g. Chân lợn làm sạch chặt khúc; xuyên sơn giáp được nướng phồng. Tất cả đem hầm chín nhừ, bỏ bã thuốc, thêm gia vị là được. Món này tốt cho sản phụ sau đẻ tắc sữa ít sữa. Ngoài ra, chị em có thể kết hợp dùng nước hành nấu rửa vuốt nhẹ núm vú theo chiều nan hoa nhiều lần.

Cháo lô căn thông thảo trần bì: thông thảo 6g, sinh lô căn 30g, trần bì 2g, gạo tẻ 60g. Tất cả đem nấu cháo loãng, uống. Món này tốt cho người bị nôn thổ, nôn khan sau khi bị bệnh đường ruột, thương hàn.

Kiêng kỵ: Người không bị thấp nhiệt hoặc đi tiểu nhiều dùng phải thận trọng. Phụ nữ có thai cấm dùng.

Thông thảo có giá trị dược liệu cao trong khi thị trường ngày càng ưa chuộng việc chăm sóc sức khỏe bằng các nguyên liệu tự nhiên nên giá thông thảo cũng tăng vọt.

Trong hai năm 2023 - 2024, giá thông thảo tại Trung Quốc đã tăng vọt từ 100 NDT lên đến 750 NDT/kg. Phần lớn cây trên thị trường đều là cây mọc tự nhiên, rất ít cây được trồng nhân tạo. Bên cạnh đó, cây thông thảo phải mất hơn 3 năm để phát triển và nhiều cây cũng đã bị chặt phá. Do đó, sản lượng của cây thông thảo từng có thời điểm sụt giảm mạnh vào năm 2024.

Đặc biệt, không phải tất cả thông thảo đều có thể dùng làm dược liệu. Chỉ những cây từ 3 năm tuổi trở nên mới có giá trị dược liệu, cây càng già thì càng có giá trị. Việc thu hoạch và chế biến cũng tốn nhiều công sức. Do thân cây mềm nên lúc lấy lõi nếu không cẩn thận có thể làm gãy, vì vậy người thực hiện phải rất kiên nhẫn.



