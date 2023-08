Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La kiểm tra, nắm tình hình công tác quản lý đường biên

Ngày 21/8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra, nắm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển KT - XH, công tác quản lý đường biên, mốc quốc giới tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện lãnh đạo Mai Sơn.



Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đại diện một số hộ dân địa bàn xã Phiêng Pằn; cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Phiêng Pằn. Xã Phiêng Pằn quản lý 6.8 km đường biên, tiếp giáp với cụm bản Nà Toong, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, có 19 bản, 1.853 hộ với 9.276 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, lợi thế của địa phương; lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân có sự chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc tại Đồn Biên phòng Phiêng Pằn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La). Ảnh: Quàng Dũng

Cùng với đó, tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững; hệ thống đường biên mốc quốc giới được bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra Đồn biên phòng Phiêng Pằn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cho thấy: Đơn vị đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, trực 24/24 đảm bảo quân số, đồng thời thường xuyên tổ chức lập các Tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu biên giới.

Đoàn công tác trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Phiêng Pằn (Mai Sơn, Sơn La). Ảnh: Quàng Dũng

Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra và đối chiếu những chủ trương, kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, biên giới đã được triển khai như thế nào tại xã Phiêng Pằn; những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đã đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo của xã Phiêng Pằn; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân của Đồn Biên phòng Phiêng Pằn.

Đồng chí Bí thư yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2023 đồng thời đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng Chanh Leo của bà con nhân dân xã Phiêng Pằn (Mai Sơn, Sơn La).. Ảnh: Quàng Dũng



Sau buổi làm việc đoàn công tác đã đến thăm bộ số mô hình phát triển kinh tế của bà con nhân dân tại địa bàn xã như: Mô hình chăn nuôi đại gia súc, mô hình trồng cây Chanh Leo… đoàn công tác đánh giá rất cao về các mô hình, đồng thời yêu cầu các huyện ủy, UBND huyện và các tổ chức chính trị xã hội của huyện Mai Sơn tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, nâng cao mức sống, ổn định bền vững.