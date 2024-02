Huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH trên địa bàn, đặc biệt là các xã biên giới.

Clip: Để bà con nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên

Để bà con biên giới vui Xuân, đón Tết bình yên

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Với quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH trên địa bàn, chủ động trước mọi tình huống, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vì Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Xã Phiêng Khoài có 21km đường biên giới, rất nhiều đường mòn, lối mở đi qua nên tình hình ANTT, TTATXH phức tạp, đặc biệt là liên quan đến ma túy.

"Với tinh thần trách nhiệm cao, từ khi có lực lượng Công an chính quy về thì tình hình ANCT, TTATXH cơ bản đã được đảm bảo. Trong dịp Tết, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an xây dựng Kế hoạch, tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm bắt tình hình trong nhân dân để đảm bảo không có tình hình nóng về ANCT, TTATXH", ông Khoa nói.

Huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT để bà con nhân dân vui đón Tết. Ảnh: Cao Thiên

Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Trưởng Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Công an xã Phiêng Khoài đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và Công an huyện một số biện pháp như: Tăng cường lực lượng đến địa bàn trọng điểm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ việc có liên quan đến tình hình ANTT, có phương hướng giải quyết kịp thời, đề ra những phương án để giải quyết những vụ việc phức tạp vượt quá thẩm quyền. Tăng cường nắm tình hình về các hoạt động chống phá, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng thời điểm cuối năm để hoạt động chống phá Đảng, tuyên truyền kích động đến người dân.

Phân công lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng… tăng cường tuần tra các đường biên mốc giới, kịp thời phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép, di cư sang Lào và số đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tập trung làm tốt công tác QLHC về TTXH, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền cơ sở giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui tết lành mạnh, tiết kiệm, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cùng với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng chức năng huyện Yên Châu (Sơn La) tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình ANTT. Ảnh: Cao Thiên

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên.

Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết; thường xuyên trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới nước đối diện phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín tại các đường mòn, lối mở qua lại biên giới, các khu vực trọng điểm, nắm chắc người, phương tiện ra vào, hoạt động trên địa bàn; rà soát, gọi hỏi, răn đe, quản lý các đối tượng với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa các tình huống có thể xảy ra và xử lý dứt điểm, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động, bất ngờ.

Đảm bảo quân số trực và chuẩn bị tốt các phương tiện, vũ khí, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; giữ vững đường biên mốc quốc giới, ANVT, TTATXH trong địa bàn, đảm bảo cho nhân dân đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn.

Huyện Yên Châu (Sơn La) đảm bảo tình hình ANTT tại các xã biên giới. Ảnh: Cao Thiên

Đồng bào dân tộc vùng biên yên tâm đón Tết

Ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng bản Cồn Huốt 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Các đồng chí Công an và BĐBP thường xuyên về khu vực của các bản, đặc biệt là bản Cồn Huốt 1 kiểm tra, tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền để cán bộ cơ sở, cùng anh em đi sát vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT của địa phương nên trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2023 là đảm bảo về ANTT, được nhân dân rất hoan nghênh, phấn khởi.

"Chuẩn bị đón xuân 2024, Công an xã Phiêng Khoài thường xuyên xuống địa bàn bản của chúng tôi, kiểm tra, đôn đốc cán bộ và nhân dân cơ sở trong dịp tết. Cán bộ cơ sở và bà con nhân dân rất tin tưởng vào sự quan tâm của các đồng chí Công an và BĐBP. Chúng tôi mong muốn sang các năm tiếp theo sẽ được các đồng chí quan tâm hơn nữa và trong dịp Tết thì thường xuyên hơn để nhân dân đón Tết yên vui", ông Bùi Tuấn Anh nói.

Với giải pháp đồng bộ của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Cao Thiên

Chị Vì Thị Diên, bản Đan Đón, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chi sẻ: Tôi thấy tình hình ANTT ở xã Phiêng Khoài luôn được đảm bảo. Gần Tết Nguyên đán, các anh Công an thường xuyên xuống bản với bà con nhân dân để tuyên truyền, vận động và triển khai công tác đảm bảo ANTT. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, yên tâm vui xuân đón tết. Cảm ơn các anh Công an nhiều lắm.