Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Lai Châu

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 430 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 197 mô hình duy trì bền vững, 233 mô hình mới, tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và củng cố đoàn kết cộng đồng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng lan tỏa. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cán bộ, công chức thi đua văn hóa công sở”, “Phụ nữ nhân ái, sáng tạo, khát vọng phát triển”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế”... trở thành động lực thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ, trao đổi cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân vận trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác dân vận; quan tâm xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là ở cơ sở, nơi trực tiếp triển khai, vận động và nắm tình hình nhân dân…