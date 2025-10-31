Đại hội Hội Nông dân Mỹ Lâm lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Những "quả ngọt" từ sự đồng lòng

Dù là nhiệm kỳ đầu tiên trong bối cảnh mới, công tác Hội và phong trào nông dân phường Mỹ Lâm giai đoạn 2023 - 2025 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" thực sự trở thành linh hồn của các hoạt động Hội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của người nông dân. Hàng năm, phường có trên 800 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm ổn định cho trên 350 lao động, đạt 100% chỉ tiêu.

Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hồng Hạnh.

Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như hộ ông Lương Xuân Kỳ với thu nhập từ 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm, hay hộ ông Nguyễn Công Sử với thu nhập 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Họ chính là những "ngọn hải đăng" truyền cảm hứng cho tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Không chỉ làm giàu cho mình, tinh thần tương trợ, "lá lành đùm lá rách" cũng được phát huy. Trong 3 năm, Hội đã giúp 15 hộ thoát nghèo bền vững thông qua hỗ trợ vốn, kiến thức, kinh nghiệm.

"Bà đỡ" mát tay của kinh tế nông thôn

Một trong những thành công nổi bật của Hội Nông dân phường Mỹ Lâm là vai trò "cầu nối", tạo bệ đỡ vững chắc cho hội viên phát triển kinh tế.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hồng Hạnh.

Về nguồn vốn, Hội đã quản lý và khai thác hiệu quả các kênh tín dụng. Tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã đạt trên 108 tỷ đồng, giúp gần 1.500 hộ vay vốn. Cùng với đó, 2,21 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã "tiếp lửa" cho 75 hộ thực hiện các dự án chuyên canh như chè, ổi, rau thủy canh, chăn nuôi. Điều đáng nói, tất cả các nguồn vốn đều được quản lý chặt chẽ, không có nợ quá hạn, cho thấy ý thức và hiệu quả sử dụng vốn của nông dân.

Về tri thức, Hội đã "cầm tay chỉ việc", mở 21 lớp tập huấn kỹ thuật cho hơn 1.000 lượt hội viên và phối hợp mở 3 lớp dạy nghề cho 105 hội viên. Kết quả 100% học viên sau đào tạo có việc làm với thu nhập ổn định 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, Hội đã làm tốt vai trò "bà đỡ" cho kinh tế tập thể, thành lập mới 2 Hợp tác xã và 4 tổ hội nghề nghiệp. Mỹ Lâm cũng đang khẳng định vị thế với chương trình OCOP. Đến nay, phường đã có 14 sản phẩm được chứng nhận OCOP (trong đó HTX chè Sử Anh góp 7 sản phẩm), biến đặc sản địa phương thành hàng hóa có giá trị cao.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hồng Hạnh.

Chủ động đón bắt xu thế: Từ nông thôn mới đến chuyển đổi số

Nông dân Mỹ Lâm hôm nay không chỉ lo làm kinh tế giỏi mà còn là chủ thể tích cực xây dựng nông thôn mới. Hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công đã được đóng góp để làm mới 8,8 km đường giao thông, kiên cố hóa 1,7 km kênh mương và chỉnh trang 51 nhà văn hóa.

Trong bối cảnh mới, Hội Nông dân phường đã nhanh nhạy đưa hội viên tiếp cận công nghệ. 110 cán bộ, hội viên, chủ thể OCOP đã được tập huấn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, mở ra kênh tiêu thụ mới, hiện đại và bền vững.

Những mô hình tưới tiêu công nghệ cao của ông Hoàng Việt Cương, ông Nguyễn Văn Bảy, hay nuôi giun trùn quế của ông Dương Văn Thành... là minh chứng cho lớp nông dân mới: Năng động, sáng tạo và sẵn sàng ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Gian hàng trưng bày tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hồng Hạnh.

Khát vọng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Bích Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Lâm đã biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu: "Hội Nông dân phường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động... đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong phát triển nông nghiệp; góp phần xây dựng phường Mỹ Lâm theo hướng đô thị văn minh, thương mại, dịch vụ gắn với nông nghiệp hiện đại.”

Đây cũng chính là mục tiêu, là khát vọng mà Đại hội lần thứ I đã thống nhất đề ra. Với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hứa hẹn một bước chuyển mình mạnh mẽ.

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phạm Hồng Hạnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường; các đồng chí Cao Thị Như Quỳnh và Hoàng A Phà giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Với khí thế mới, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể 3.035 hội viên và một Ban Chấp hành năng động, tin tưởng rằng Hội Nông dân phường Mỹ Lâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.