Đại hội Công đoàn NHCSXH Lai Châu: Vượt chỉ tiêu “nâng đỡ” đồng bào nghèo

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hoàng Minh Tế – Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, người đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận của đơn vị. Ông Hoàng Minh Tế nhấn mạnh vai trò tiên phong của Công đoàn trong việc vừa bảo vệ quyền lợi người lao động, vừa phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tín dụng chính sách.

Ông Hoàng Minh Tế – Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Thao

Hơn 4.338 tỷ đồng vì người nghèo

Kết quả hoạt động chuyên môn dưới sự phối hợp nhịp nhàng của tổ chức Công đoàn thực sự là những con số biết nói. Tính đến ngày 31/10/2025, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Lai Châu đã đạt mốc đáng ngưỡng mộ là hơn 4.338 tỷ đồng, tăng gần 1.124 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, tổng dư nợ đạt hơn 4.332 tỷ đồng với gần 54 nghìn khách hàng thụ hưởng, cho thấy dòng vốn chính sách đã được đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vùng biên giới. Điều đáng chú ý là chất lượng tín dụng luôn được duy trì ở mức cao, với tỷ lệ nợ quá hạn cực thấp, chỉ 0,06%, một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả quản lý và ý thức sử dụng vốn của người dân địa phương.

Không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn NHCSXH Lai Châu còn để lại dấu ấn đậm nét trong công tác an sinh xã hội. Trong suốt nhiệm kỳ, đơn vị này đã huy động được một nguồn lực đáng kể là gần 1 tỷ đồng để ủng hộ các chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đặc biệt, ngay trước thềm Đại hội, Công đoàn đã kịp thời vận động cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp lương để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ với tổng số tiền là 63.600.000 đồng. Đây là hành động thiết thực, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội cao cả của những người làm công tác chính sách.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lai Châu chiều 28/11. Ảnh: Văn Thao

Chăm lo toàn diện đời sống đoàn viên

Bên cạnh những thành tích ấn tượng về chuyên môn và xã hội, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lai Châu đã chứng minh mình là một "tấm khiên" vững chắc trong việc đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động được thực hiện một cách đầy đủ và minh bạch. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đồng thời tổ chức đối thoại định kỳ nhằm duy trì một môi trường làm việc dân chủ, cởi mở.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: Văn Thao

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phúc lợi cho đoàn viên được nâng lên rõ rệt. 100% đoàn viên được chăm sóc sức khỏe định kỳ; Tổ chức thành công hơn 350 lượt tham quan, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện tái tạo sức lao động và gắn kết nội bộ; Công tác hỗ trợ đoàn viên khó khăn được thực hiện kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được chú trọng đổi mới, trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Với 29 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 3.400 lượt người tham gia, Công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ.

Phong trào văn hóa – thể thao được duy trì sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết. Tổ chức Công đoàn cũng đặt trọng tâm vào việc xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển đoàn viên mới, nâng cao hoạt động kiểm tra, giám sát và quản lý tài chính minh bạch, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Với những kết quả đã đạt được, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 – 2030, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Ban lãnh đạo cũ khi tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Thanh Hà – Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Lai Châu giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Đại hội đã thống nhất đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của NHCSXH tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới.