Đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai

Theo thông tin từ công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, suốt từ trưa ngày 2/10 (thời điểm tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người bị mất tích) đến sáng nay (ngày 3/10), lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa chiếc xe và các nạn nhân ra khỏi đống đất đá. Tuy nhiên do trời mưa cùng khối lượng đất đá nhiều và các tảng đá đè lên xe lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ hiện trường, đến 02 giờ 00 phút ngày 3/10, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi xe là anh Hoàng Văn Đ. (SN 1988, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) và anh Hoàng Đức G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn). Cả 2 nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, thân thể không chỗ nào lành lặn.

Công tác tìm kiếm nạn nhân Phùng Văn T. (SN 1980, trú thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé) vẫn được tiếp tục triển khai. Thời tiết lại bắt đầu mưa, khó khăn rất lớn cho công tác tìm kiếm.

Chiếc xe bán tải được tìm thấy trong tình trạng bị bẹp, biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Công an Văn Bàn.

Đến 05 giờ 30 phút sáng 3/10, chiếc xe ô tô đã được đưa lên, xe biến dạng, trần và sàn xe gần như dính với nhau. Nạn nhân thứ 3 vẫn chưa được tìm thấy. Trời mưa rất to, nguy cơ sạt lở tại hiện trường rất cao. Công tác tìm kiếm phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Ngớt mưa sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 3.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt, ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tại trên địa bàn xã thời tiết diễn biến phức tạp. Thiệt hại của cơn bão số 10 trên địa bàn xã khá lớn. Đồng thời để chủ động chuẩn bị đón cơn bão số 11 nên địa phương phải chia nhiều mũi đi các địa bàn nắm tình hình, khắc phục thiệt hại và tuyên truyền vận động người dân ứng phó bão số 11.

Máy xúc được đưa vào để di chuyển các khối đá lớn đè lên chiếc xe bán tải. Ảnh: Công an Văn Bàn.

"Tại địa điểm tìm thấy chiếc xe bán tải bị vùi lấp, sóng điện thoại và mạng internet rất yếu, không ổn định nên công tác nắm tình hình cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi huy động khoảng hơn 20 cán bộ chiến sĩ chủ yếu là lực lượng công an xã phối hợp với công an tỉnh để đưa chiếc xe cùng các nạn nhân ra ngoài. Vì các khối đá vùi lấp chiếc xe rất lớn nên chủ yếu dùng phương tiện là máy xúc để san gạt. Hiện còn 1 nạn nhân chưa tìm thấy, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm". Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho hay.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29/9, anh Hoàng Văn Đ. (SN 1988, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe bán tải Nissan Navara màu cà phê biển kiểm soát 24A-348.XX, di chuyển theo hướng Nậm Xé - Văn Bàn.

Trên xe còn có anh Hoàng Đức G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn T. (SN 1980, trú thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé). Đến sáng ngày 2/10, cả 3 người đều chưa liên lạc được.

Các lực lượng chức năng nỗ lực đưa các nạn nhân và chiếc xe ra khỏi đống đất đá. Ảnh: Công an Văn Bàn.

Qua rà soát hệ thống camera, lực lượng chức năng xác định khoảng 7h56 ngày 29/9, chiếc xe này đi qua Quốc lộ 279, đoạn cây xăng xã Minh Lương.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tại thôn Pom Khén (xã Minh Lương) xảy ra sạt lở nghiêm trọng vùi lấp khoảng 100m tuyến đường, khối lượng đất đá ước khoảng 1.000m³.

Sau đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 2/10 các lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe bán tải Chiếc xe ô tô nằm sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt trên Quốc lộ 279.