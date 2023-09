Sửa đường, đào mương tưới tiêu, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế… đó là những việc làm cụ thể mà cán bộ, chiên sỹ An ninh - Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tham gia giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Clip: "3 bám, 4 cùng" với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao

Cùng ăn, cùng ở với đồng bào dân tộc

Thực hiện chủ trương "sâu sát cơ sở" thực hiện mục tiêu: "giữ vững ANTT từ sớm, từ xa, ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở" tăng cường đảm bảo ANTT… Với phương châm "3 bám, 4 cùng" bám đơn vị; bám địa bàn; bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với bà con, những năm qua, lực lượng An ninh Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở, sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý thông tin và phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sửa đường, đào mương tưới tiêu, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế… đó là những việc làm cụ thể mà CBCS An ninh Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tham gia giúp bà con bản Huổi Han, xã Chiềng en, huyện Sông Mã. Đặc biệt CBCS thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung tay lao động sản xuất… Từ đó, bà con dân bản càng thêm tin yêu, cảm mến các anh Công an nhiều hơn.

Lực lượng Công an xuống cơ sở năm tình hình tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mạnh Tùng

Chị Vừ Thị Ná ở bản Huổi Han, xã Chiềng en, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vui vẻ chia sẻ: "Các anh Công an thường xuyên giúp đỡ chúng tôi, có việc gì khó khăn là các anh giúp đỡ hết mình, như người nhà của chúng tôi vậy, không ngại khó, ngại khổ gì, ở nương cao các anh cũng đến… các anh giúp đỡ dân bản chúng tôi nhiều lắm…"

Với hoàn cảnh nhà neo người, nhân lực lao động ít, nên mùa màng năm nào cũng chậm so với các gia đình khác ở bản, Chị Vừ Thị Dúa xúc động nói: "Con cái đi làm ăn xa, không có người làm nương cùng. Mà mùa lúa năm nay được các anh Công an đến giúp thế này gia đình chúng tôi vui lắm, cây lúa sẽ tốt tươi, mùa lúa năm nay sẽ bội thu lúa chất đầy nhà ăn thoải mái rồi".

Lực lượng Công an cùng ăn, cùng làm, cùng ở với nhân dân. Ảnh: Mạnh Tùng

Đồng bào dân tộc vùng cao yên tâm và no ấm hơn

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Vũ Trung Kiên – Phó Đội trưởng, Đội An ninh, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết. Với phương châm "An ninh chủ động", CBCS Công an huyện Sông Mã sâu sát cơ sở, thực hiện "3 bám, 4 cùng" (bám địa bàn, bám dân, bám tình hình; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số) để tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, đẩy lùi mê tín dị đoan; tăng cường đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác, phát giác tội phạm; xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế…

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia phối hợp hòa giải ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, hoặc dẫn đến hình sự, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật từ lúc mới manh nha.

Lực lượng Công an nắm tình hình từ những người có uy tín, trưởng dòng họ. Ảnh: Mạnh Tùng

Thời gian vừa qua thực hiện chủ trương của ban giám đốc công an tỉnh lãnh đạo công an huyện về tăng cường bám nắm cơ sở lực lượng an ninh đã triển khai lực lượng xuống bám nắm địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thực hiện 3 bám, 4 cùng. Thông qua bà con, những người già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín để tranh thủ vận động tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của bản.

CBCS Đội An ninh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con. Ảnh: Mạnh Tùng

"Để bà con tin tưởng, ngoài tuyên truyền, vận động thì chúng tôi còn trực tiếp cùng làm với bà con, ăn ở để hiểu được đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó tạo được lòng tin bà con tích cực giúp đỡ cho lực lượng Công an cung cấp các thông tin tình hình kịp thời giúp cho lực lượng An ninh" thiếu tá Vũ Trung Kiên nói.

Hình ảnh, màu áo của các anh những CBCS Công an tự khi nào đã thân thuộc đến thế… "Đi dân nhớ, ở dân thương" các anh đã dần trở thành một phần gia đình của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Bà con nơi đây biết ơn Đảng, biết ơn chính quyền và lực lượng Công an, vì nhờ có các anh Công an mà họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, yên tâm và no ấm hơn. Một sức sống mới đã và đang sinh sôi hạnh phúc trên dẻo cao Tây Bắc này.