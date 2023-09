Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Mường Lầm, huyện Sông Mã (Sơn La) luôn chủ động các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Công an xã Mường Lầm đảm bảo an ninh trật tự

Tôi đến Công an xã Mường Lầm huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vào những ngày cận kề lễ Quốc Khánh 2/9/2023. Các đồng chí Công an xã tất bật cả ngày lẫn đêm triển khai công việc để đảm bảo an ninh- trật tự trên địa bàn.

Xã Mường Lầm nằm ở phía Bắc của huyện Sông Mã, cách trung tâm huyện khoảng 30km. Xã có diện tích tự nhiên 3.343 ha, dân số 5.997 người, với 3 dân tộc chính (Thái, Mông, Kinh). Mường Lầm là trung tâm của của sáu xã đầu nguồn sông Mã nên khá nhạy cảm và phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

Trung tá Lành Trung Hà, Trưởng CA xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang nghiên cứu tài liệu. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Ngay buổi sáng đầu tuần, Công an xã có cuộc hội ý nhanh rồi tản ra làm nhiệm vụ. Trung tá Lành Trung Hà, trưởng Công an xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Do là địa bàn trung tâm của các xã khu trên nên Mường Lầm là nơi tập trung phát triển kinh tế - xã hội, có địa điểm như trung tâm chợ, trường học bán trú, trường PTTH xã Mường Lầm và đặc biệt các bản vùng cao thường xảy ra tai nạn giao thông, địa bàn có nhiều con nghiện nên tình trạng mua bán lẻ trái phép chất ma túy dẫn đến mất ANTT trên địa bàn.

Trong thời gian qua, tập thể Công an xã tích cực vào cuộc, được nhân dân giúp sức lực lượng chức năng trong công tác nên trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an xã đã làm rõ 100% vụ vi phạm về trật tự xã hội. Trong đó xác minh làm rõ 2 vụ có dấu hiệu của tội phạm "Cố ý gây thương tích" và "trộm cắp tài sản". Chủ động phát hiện, đấu tranh bắt giữ 14 vụ với 21 đối tượng có hành vi phạm tội "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Thực hiện đưa 4 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở điều trị nghiện ma tuý.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã "chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Công an xã Mường Lầm được biên chế 5 đồng chí, trong đó 3 đồng chí có trình độ đại học trở lên, 2 đồng chí có trình độ trung cấp, đảm bảo yêu cầu công tác. Công an xã cũng thành lập 8 đội PCCC dân phòng tại các bản và 1 đội PCCC dân phòng của UBND xã và thực hiện chi trả chế độ đầy đủ. Chất lượng, hiệu quả của các đội PCCC khá tốt.

Thường xuyên duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tổ chức cho dân cam kết phân cấp quản lý, chủ động phân loại khu dân cư, đơn vị đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công an xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La trao đổi, nắm tình hình ANTT trong nhân dân. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Công an xã Mường Lầm nỗ lực vì bình yên của nhân dân

Năm 2023 Công an xã xây dựng một mô hình "Tổ liên gia an toàn về PCCC" thành công. Dưới hình thức này quần chúng tự giác tham gia, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Đây là mô hình điểm, mới mẻ đầu tiên của huyện từ đó nhân rộng ra toàn xã và các xã lân cận trên địa bàn huyện Sông Mã.

Tôi gặp đồng chí chủ tịch UBND xã Lò Văn Tới, anh cho biết: Xã Mường Lầm phấn đấu năm 2023 đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng chuẩn nông thôn mới. Dân bản hiến 1200m2 đất, hơn 2000 ngày công, để mở rộng các tuyến đường liên thôn, bản. Giải tỏa hành lang giao thông dọc tuyến đường quốc lộ và tuyến đường dân sinh. Vận động 168 hộ dân dọc tuyến đường bản Mường Nưa, bản Mường Cang, bản Mường Tợ, bản Lấu và bản Phèn Sàng tự giải tỏa vi phạm hành lang ATGT.

Phát động nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường. Vận động nhân dân trồng, chăm sóc hoa dọc các tuyến đường tạo cảnh quan thẩm mỹ, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 14.711 lượt người và đăng tải 68 bài viết trên Cổng thông tin điện tử.

Trong năm tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gồm 5 khẩu súng. Công an xã thường xuyên coi trọng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Sâu sát cơ sở đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Ghi nhận những thành tích của Công An xã Mường Lầm, Bộ Công an và tỉnh Sơn La tặng: Giấy khen trong phong trào "Toàn dân bảo vệ tổ quốc" năm 2014; Tặng cờ thi đua cho nhân dân xã Mường Lầm đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" năm 2016; Tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" năm 2018. Công an tỉnh tặng thưởng cho Công an xã Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2022.

Cá nhân đồng chí trưởng Công an xã Lành Trung Hà vinh dự được 02 lần Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" vào các năm 2018 và 2022.

Chia tay đồng chí Trưởng Công an xã và đồng đội của anh, tôi ra về. Trời đã chiều, trên các ô cửa sổ nhà sàn đèn bật sáng, tiếng phát thanh công cộng hát vang... Cảm giác bình yên lâng lâng trong lòng suốt cả đường về.