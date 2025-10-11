Công ty Điện lực Lai Châu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Lai Châu tăng 2,56%

Báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Điện lực Lai Châu đã cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; bảo đảm điện cho Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Công ty Điện lực Lai Châu cũng đã rà soát, lập phương án đảm bảo cấp điện ổn định cho hệ thống chính quyền địa phương sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu với Công ty Điện lực Lai Châu. (Ảnh: Hà Dũng)

Tính đến hết tháng 9/2025, Công ty Điện lực Lai Châu quản lý 119.592 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm đạt 203,71 triệu kWh, bằng 74,35% kế hoạch năm, tăng 2,56% so với cùng kỳ 2024. Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng, nhất là các dự án trọng điểm như: đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè, TBA 110kV Mường Tè, Trạm 220kV Phong Thổ và các dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa.

3 tháng cuối năm 2025, Công ty Điện lực Lai Châu Lai Châu tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và vận hành; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, tiếp nhận lưới điện...

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hà Dũng)

Tại buổi làm việc, Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai các dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia; xem xét bố trí vốn đầu tư điện mặt trời mái nhà tại trụ sở các cơ quan hành chính, góp phần hướng tới phát triển năng lượng xanh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thông báo thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và những vấn đề quan trọng sẽ được kỳ họp quyết định.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hà Dũng)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Công ty Điện lực Lai Châu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, làm tốt công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn; phục vụ tốt nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất của người dân; tiếp tục phối hợp hiệu quả với Đoàn ĐBQH tỉnh giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri về điện và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.