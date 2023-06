Cây gai xanh được trồng thử nghiệm tại Sơn La từ năm 2017, với kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch đơn giản, mức đầu tư phù hợp với khả năng kinh tế của đa số hộ nông dân và cho lợi nhuận kinh tế cao.

Clip: Sơn La: Đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh

Cây gai xanh đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân

Ngày 15/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước - Viramie tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Dự Hội thảo có đồng ông Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện triển khai mô hình; các đối tác, HTX, nông dân tham gia trồng gai xanh.



Cây gai xanh được trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2017. Đến nay tổng diện tích gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 800 ha. Tập trung chủ yếu ở các huyện Phù Yên, Vân Hồ, Sông Mã.

Hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đánh giá, với kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch tương đối đơn giản, dễ thực hiện, mức đầu tư ban đầu phù hợp với khả năng kinh tế của đa số hộ nông dân và cho lợi nhuận kinh tế cao. Cây gai xanh không làm đất bạc màu, lá cây có thể tận dụng làm phân bón giúp đất tơi xốp hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác.

Cây trồng một lần, nhưng thời gian khai thác từ 8-10 năm; thu hoạch 4-6 lứa/năm, năng suất 2-3 tấn vỏ gai khô/ha, giá vỏ khô từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, thu nhập bình quân từ 70-100 triệu đồng/ha/năm. Sản lượng thu hoạch toàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2022 đạt hơn 900 tấn. Sản phẩm vỏ gai khô được bán về Nhà máy sợi dệt An Phước thuộc Tập đoàn An Phước, việc thu mua vỏ gai khô do các đơn vị đối tác công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La phát triển cây gai xanh ở bền vững

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch cây gai xanh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để việc phát triển cây gai xanh đảm bảo quy hoạch, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho nhà máy.

Các HTX, hộ trồng gai xanh đề xuất các cấp, các ngành, doanh nghiệp cần tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật sản xuất canh tác cây gai xanh, đầu tư giống, phân bón, máy móc sơ chế; đảm bảo việc thu mua cho các hộ dân trồng gai xanh.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội thảo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các huyện tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế, vùng trồng đảm bảo sự phù hợp của cây gai xanh trên địa bàn.

Đối với công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước - Viramie tiếp tục xây dựng cơ chế tiêu thụ ổn định về giá, tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể rõ ràng. Thông báo các đối tác liên kết của Công ty tại các địa bàn triển khai thực hiện. Có giải pháp ổn định về vốn để đảm bảo kinh phí trả cho nông dân sau khi bán sản phẩm vỏ gai xanh; nghiên cứu xây nhà máy chế biến gai xanh tại Sơn La. Các đơn vị đối tác phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác hỗ trợ kỹ thuật đối với nông dân để đảm bảo sản phẩm ổn định chất lượng.

Qua đánh giá, cây gai xanh có tiềm năng phát triển đem lại thu nhập ổn định cho nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Để đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho nhà máy cũng như phát huy hết được tiềm năng của cây gai xanh, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế cho các hộ dân tham gia chuỗi giá trị cây gai xanh. Năm 2023 Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước – Viramie tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu; quản lý kỹ thuật để nâng cao năng suất cây gai.