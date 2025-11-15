Cầu mây Việt Nam "luyện công" tại hồ Hòa Bình, hạ quyết tâm bảo vệ Vàng SEA Games 33

Ngày 14/11, tại xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với khu nghỉ dưỡng sinh thái Mít Retreat tổ chức buổi gặp mặt và giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Cầu mây quốc gia Việt Nam trước khi lên đường tham dự SEA Games 33, sẽ diễn ra vào tháng 12/2025 tại Thái Lan.

Các vận động viên cầu mây tham gia trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng sinh thái Mít Retreat và lòng hồ Hòa Bình. Ảnh: Tuệ Linh.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động chuẩn bị toàn diện, kết hợp chương trình giao lưu giữa Đội tuyển Cầu mây Việt Nam và Đội tuyển Cầu mây Trung Quốc nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.

Quyết tâm bảo vệ vị thế hàng đầu khu vực

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Tịnh, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã ghi nhận tinh thần nỗ lực tập luyện không ngừng của các vận động viên. Ông khẳng định cầu mây luôn là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Ông Lê Hồng Tịnh, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tuệ Linh.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhấn mạnh: "Toàn đội cần giữ vững kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu bản lĩnh và vận dụng tối đa kỹ thuật, chiến thuật đã được ban huấn luyện chuẩn bị."

Liên đoàn đặt kỳ vọng đội tuyển sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ các thứ hạng cao đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, góp phần tiếp tục nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam.

Đáp lại sự tin tưởng, Huấn luyện viên Đội tuyển Cầu mây nữ quốc gia Việt Nam, bà Trần Thị Vui, nêu rõ quyết tâm của toàn đội trước giờ xuất quân. Các vận động viên đều thể hiện ý chí cao, sẵn sàng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cống hiến những trận cầu đẹp mắt và nỗ lực đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Các vận động viên 2 đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại khu nghỉ dưỡng sinh thái Mít Retreat. Ảnh: Tuệ Linh.

Vị thế của cầu mây nữ Việt Nam đã được khẳng định vững chắc qua chuỗi thành tích ấn tượng gần đây, bao gồm: Huy chương Vàng nội dung đôi nữ tại SEA Games 32 (2023); Huy chương Vàng nội dung đồng đội 4 người tại ASIAD 19 (2023); Chức Vô địch nội dung đội tuyển 4 nữ tại Giải Cầu mây thế giới (2025).

Tại SEA Games 33 sắp tới, Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát huy thế mạnh ở nội dung đồng đội 4 người, đồng thời nâng cao thành tích ở các nội dung 2 và 3 người để tăng tính cạnh tranh.

Ban huấn luyện cũng xác định, bên cạnh việc duy trì phong độ cho các trụ cột, việc trao cơ hội cọ xát cho lớp vận động viên trẻ là rất quan trọng để tạo chiều sâu lực lượng cho tương lai.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Mít Retreat. Ảnh: Tuệ Linh.

Giao lưu quốc tế và trải nghiệm văn hóa bản địa

Sự kiện chương trình giao lưu tại Mít Retreat quy tụ các vận động viên, huấn luyện viên hai đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Các vận động viên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, tham gia các hoạt động khám phá văn hóa, du lịch đặc trưng tại khu vực hồ Hòa Bình.



Các thành viên của hai đội tuyển đã có những trải nghiệm đáng nhớ như tham quan lòng hồ thủy điện Hòa Bình, câu cá, chèo thuyền và thưởng thức văn hóa, ẩm thực đặc sắc của dân tộc Mường bản địa.



Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Tịnh cho biết, đây là dịp ý nghĩa để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, khuyến khích ý thức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

"Chương trình cũng nhằm tăng cường hợp tác, kết nối giữa Liên đoàn với các đơn vị, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam; đồng thời là hoạt động 'tiếp lửa' thiết thực để đoàn cầu mây Việt Nam chuẩn bị tham gia SEA Games 33," ông Tịnh nói.

Việc lựa chọn Mít Retreat, một khu nghỉ dưỡng sinh thái khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và văn hóa Mường bản địa tại vịnh Hiền Lương, đã mang đến không gian yên bình, giúp các VĐV tái tạo năng lượng.

Hoạt động trải nghiệm này không chỉ thắt chặt tình đoàn kết quốc tế mà còn tạo đà tâm lý vững chắc, giúp Đội tuyển Cầu mây Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục các đỉnh cao mới tại Thái Lan vào cuối năm.

