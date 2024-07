Bộ đội Biên phòng Điện Biên đạt nhiều thành tích đặc biệt trong phong trào Thi đua quyết thắng

Hôm nay (17/7), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024.

Dựvà chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo bốn huyện biên giới thuộc tỉnh Điện Biên.

Chúc mừng kết quả Bộ đội Biên phòng Điện Biên đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng khẳng định: Bộ đội Biên phòng Điện Biên là một trong những lá cờ đầu thực hiện phong trào thi đua của lực lượng và địa phương, là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo để Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân rộng trong toàn lực lượng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Vinh Duy.

Đánh giá khái quát kết quả phong trào Thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện thời gian qua, Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua; thường xuyên phát động phong trào thi đua chuyên đề, chuyên ngành, thi đua cao điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và toàn lực lượng. Qua thực hiện các phong trào thi đua và phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng Điện Biên luôn chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo toàn diện tình hình liên quan biên giới từ sớm, từ xa; chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng tiến hành 1.247 lần tuần tra với 10.517 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc, Lào tổ chức tuần tra song phương 122 lần/862 lượt cán bộ, chiến sĩ. Trong phong trào thi đua thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cử 234 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; tham mưu, hỗ trợ các huyện biên giới xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng. Ảnh Vinh Duy.

Nhờ chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã thực hiện hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt đông của các đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo, xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động tập trung đông người, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông" di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tà đạo. Thực hiện nghiêm các kế hoạch phối hợp giữa công an, biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại… trong giai đoạn 2019 - 2024, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã bắt giữ, xử lý 837 vụ (trong đó có 88 chuyên án) với tổng số 1.016 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma tuý; tang vật thu giữ 279.973kg hê-rô-in, 3.222.535 viên ma tuý tổng hợp, 48,28kg thuốc phiện, 110kg ma tuý đá cùng nhiều vật chứng liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng. Ảnh Vinh Duy

Với các thành tích xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2019 - 2024, Bộ đội Biên phòng Điện Biên có 26 tập thể, 35 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến toàn diện; 26 tập thể, 48 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác; điển hình là tập thể Phòng Chính trị, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" 5 năm liền; cá nhân điển hình có đồng chí Vũ Văn Cường, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn và đồng chí Tô Hiến Quyên (Đồn Biên phòng Si Pa Phìn), cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội xã Phìn Hồ.

Tại Đại hội có 3 tập thể, 7 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.