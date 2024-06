Điện Biên: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết thúc an toàn, nghiêm túc

Sau 2 ngày thi căng thẳng, chiều ngày 28/6, các thí sinh đã kết thúc bài thi cuối cùng – môn Ngoại ngữ, hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.

Với môn thi này, thí sinh Điện Biên cùng thí sinh cả nước đã hoàn thành 4 bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024, bao gồm: Ngữ văn, Toán, tổ hợp tự chọn, Ngoại ngữ. Trong buổi chiều này, tỉnh ta có 6.100 thí sinh dự thi môn Tiếng Anh, 7 thí sinh dự thi tiếng Trung Quốc. Trước đó, vào buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp tự chọn (Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội).

Thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi các môn năm nay vừa sức, có sự phân hóa cao, bám sát đề thi thử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các em lạc quan và hài lòng với bài thi.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên (người đứng thứ 2 từ phải sang) kiểm tra các điểm thi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh Thu Hường.

Sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao đổi thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Theo đó, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng thi tóm tắt tình hình các ngày thi. Đồng thời khẳng định: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Điện Biên được tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo an toàn. Sau 2 ngày tổ chức, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ làm thi vi phạm quy chế. Để tổ chức thành công kỳ thi. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan đã tham gia triển khai, tổ chức kỳ thi hết sức trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế thi, đúng hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 7.275 thí sinh đăng ký dự thi. Tổ chức thi tại 26 điểm thi với gần 2.000 lượt cán bộ tham gia làm thi. Tổng số thí sinh bỏ thi ít nhất 1 môn là 45 thí sinh. Một số thí sinh vắng do thuộc diện miễn thi hoặc ốm..."

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên, cung cấp nội dung, thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh Thu Hường

Sau khâu tổ chức coi thi, sẽ tiếp tục các công tác tổ chức chấm thi từ ngày 2 - 12/7; công bố kết quả thi lúc 8 giờ ngày 17/7; xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7; thu nhận đơn phúc khảo từ 17 - 26/7; và hoàn thành công tác chấm phúc khảo chậm nhất ngày 4/8, xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 9/8.