Hơn 7.200 thí sinh Điện Biên bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sáng 27/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, hơn 7.200 thí sinh tỉnh Điện Biên đã có mặt tại các điểm thi dự thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 toàn tỉnh Điện Biên có 26 điểm thi chính thức với 330 phòng thi, trong đó Trường THPT Mường Nhé là điểm thi xa nhất, cách Hội đồng thi 200km. Khoảng cách trung bình giữa các điểm thi là 69,45km.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Điện Biên có 26 điểm thi chính thức, 330 phòng thi và 7.275 thí sinh dự thi. Ảnh: Thu Hường

Toàn tỉnh có tổng số 7.275 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 6.089 thí sinh lớp 12 THPT, 346 thí sinh lớp 12 giáo dục thường xuyên, 840 thí sinh tự do. Trong đó 769 thí sinh dự thi chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT; 5.695 thí sinh kết hợp lấy kết quả thi xét tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; 811 thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi để xét tuyển đại học và cao đẳng sư phạm. Tỉnh đã huy động nhân lực gần 2.000 lượt người tham gia phục vụ kỳ thi.

Đồng chí Vừ A Bằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hường

Để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, các trường có học sinh dự thi tại điểm thi khác đều xây dựng phương án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Hầu hết là sẵn sàng phương tiện đưa đón thí sinh đúng giờ tất cả các buổi thi. Một số trường bố trí cho học sinh ở bán trú nhờ ký túc xá của trường nơi đặt điểm thi.

Việc ăn uống của thí sinh được nhiều trường cùng các đoàn thể, cơ quan hỗ trợ để các em yên tâm dự thi.

Qua đó hạn chế tối đa việc thí sinh không thể đến thi bởi các yếu tố cản trở liên quan đến giao thông, thời tiết, tài chính...

Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn có 7.121/7.178 thí sinh dự thi, 57 thí sinh vắng thi trong đó có 23 thí sinh đang học lớp 12 (gồm: 15 thí sinh miễn thi, 03 thí sinh ốm và 05 thí sinh bỏ thi).

Nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên tham gia tiếp sức mùa thi trao nước lọc, sữa và bánh mỳ cho các em thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Thu Hường

Từ 7h35, thí sinh làm bài theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều từ 14h30, thí sinh làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực điểm thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi", sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống..., với mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.