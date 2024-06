PC Điện Biên: Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra trong thời gian từ ngày 26 đến 29/6/2024 với tổng số 26 điểm thi, 330 phòng thi chính thức và 22 điểm thi dự phòng cùng với 65 phòng chờ cho tổng số 7275 thí sinh dự thi.

Theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Kỳ thi, PC Điện Biên đã yêu cầu các Điện lực trực thuộc không thực hiện các công tác gây gián đoạn đến việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến các địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.



Công nhân Điện lực Mường Chà kiểm tra nguồn điện dự phòng tại địa điểm thi Trường THPT Mường Chà. Ảnh: PC Điện Biên

Trước đó, ngay từ đầu tháng 5/2024 PC Điện Biên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Điện lực thực hiện các công việc như xây dựng phương án đảm bảo điện, tính toán phụ tải, phương thức vận hành hợp lý cho 27 TBA chính từ nguồn lưới Quốc gia, chuẩn bị các nguồn lực vật tư đảm bảo 100% các địa điểm thi và in sao đề thi, chấm thi có máy phát điện Diezel dự phòng trong trường hợp sự cố lưới điện Quốc gia với tổng công suất gần 300kW. Đồng thời, tổng kiểm tra rà soát hệ thống điện tại tất cả các điểm ra đề và in sao đề thi, các điểm coi chấm thi (bao gồm hệ thống nguồn lưới điện do ngành Điện quản lý và hệ thống điện nội bộ của trường); thống nhất với nhà trường phân định ranh giới trực phục vụ điện tại các địa điểm thi.

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên tiếp sức mùa thi tại trường THPT huyện Điện Biên. Ảnh: PC Điện Biên

Với tổng số nhân sự là gần 250 lượt người trực chỉ đạo tại Văn phòng Công ty, trụ sở các Điện lực và trực phục vụ tại các địa điểm in sao đề cũng như coi chấm thi, trong đó tại mỗi địa điểm thi có ít nhất 02 cán bộ trực để đảm bảo xử lý nhanh nhất các tình huống mất điện do sự cố trong toàn bộ thời gian diễn ra kỳ thi.

Công ty Điện lực Điện Biên cũng đã yêu cầu các đơn vị không thực hiện cắt điện công tác làm mất điện trước ngày thi 1 tuần, kể cả lưới điện hạ thế để các em học sinh có điều kiện ôn tập phục vụ cho kỳ thi. Tăng cường lực lượng trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong các ngày thi, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố nếu có.

Công nhân kiểm tra hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: PC Điện Biên

Bên cạnh đó, Điện lực Thành phố là đơn vị trực thuộc PC Điện Biên cũng đã lập phương án cấp điện ưu tiên cho điểm in sao đề thi từ ngày 16/6/2024 đến 29/6/2024, điểm chấm thi từ ngày 30/6/2024 đến 11/7/2024.