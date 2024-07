Ngày 12/7, UBND tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2024.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Điện Biên dự, chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh VInh Duy.

Đánh giá kết quả chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên trong 5 năm qua, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, trong giai đoạn 2019-2025 phong trào thi đua quyết thắng đã được triển khai toàn diện trong mọi mặt hoạt động của lực lượng vũ trang, gắn với xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuỳ điều kiện thực tiễn, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã cụ thể thành hành động, phong trào thi đua cụ thể gắn với thực hiệ hiệu quả "ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh và các hoạt động thi đua trọng điểm (công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"…).

Qua thực hiện các phong trào đi thua, hàng năm Đảng bộ quân sự các cấp thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đều có 98,5% cán bộ, đảng viên và 100% cấp uỷ, tổ chức Đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, không có trường hợp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Ảnh Vinh Duy.

Trong mọi hoàn cảnh, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp nhân dân. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xử lý 267 vụ hoả hoạn, cháy rừng, cứu nạn, cứu sập; giúp 167 hộ dân sơ tán tránh lũ an toàn; sửa chữa 250 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Phong trào thi đua quyết thắng do các cơ quan, đơn vị phát động, thực hiện đều hướng tới mục tiêu không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Điển hình là các phong trào: "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; "Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng"; "Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ" và các khẩu hiệu "Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập"; "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"… Điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua là cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ, Ban Tác chiến/Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Nhé, Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 741, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Chà, Nậm Pồ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc các tập thể, cá nhân lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024 toàn tỉnh có 80 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, đó chính là những bông hoa rực rỡ nhất trong "vườn hoa quyết thắng" của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Tại Đại hội, UBND tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng; Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho gần 200 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

Chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đạt được nhiều thành tích trong giai đoạn qua, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cũng gửi lời cảm ơn cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó…