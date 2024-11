Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Clip: Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt chung tay xóa nhà tạm nơi vùng cao Sơn La

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt chia sẻ những khó khăn cùng người nghèo

Bà Lò Thị Thiêm, bản Thín, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, Sơn La vui mừng, xúc động vì được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đất sản xuất ít, nhiều năm liền cả gia đình phải sống trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp. Được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, đến nay gia đình bà đã có được ngôi nhà mới xây kiên cố, với gia đình bà đây đúng là một niềm mơ ước.

Bà Thiêm chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình tôi rất là khó khăn, trước kia ở nhà tạm dột nát, mưa là ướt chỗ này chỗ kia, không có tiền làm nhà. Nay được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ làm nhà mới, năm nay được đón Tết trong căn nhà như thế này tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng làm kinh tế để thoát nghèo.

Bà Lò Thị Thiêm (bản Thín, xã Tường Tiến) xúc động khi đón nhận biển tượng trưng nhà tình nghĩa do Báo NTNN/Dân Việt, Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La và UBND huyện Phù Yên trao tặng. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng giống như gia đình bà Lò Thị Thiêm, gia đình bà Bùi Thị Nở, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nhiều năm qua gia đình bà sống trong ngôi đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Là hộ nghèo, bà lại tuổi cao, sức yếu, nên việc sửa chữa hoặc xây nhà mới là không thể. Được sự quan tâm của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, các nhà hảo tâm, gia đình bà đã xây được ngôi nhà cấp bốn kiên cố lợp mái tôn.

Bà Nở chia sẻ: Trước thì ở nhà tam, bản thân thì già yếu không có sức để làm. Được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm, cùng huyện giúp đỡ, bây giờ gia đình tôi đã ổn định rồi, tôi rất vui mừng. Trước thì mưa gió lúc nào cũng sợ, sợ nhà đổ vào. Bây giờ tôi rất vui mừng có cái nhà mới ổn định và sức khỏe cũng mới lên.

Các đại biểu trao biển tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Nở (xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Thế Dũng – Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Sơn La chia sẻ: "BIDV Sơn La đã phối hợp với Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà mới với tổng kinh phí 250 triệu đồng trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, tạo điều kiện giúp các hộ gia đình từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống. Đến nay căn nhà đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân. Thay mặt Ban Lãnh đạo BIDV Sơn La, tôi xin được cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt, UBND huyện Phù Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân huyện Phù Yên. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cấp, các ngành cùng Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, đồng hành giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định, phát triển kinh tế".

Những món quà tặng được trao tận tay bà Thiêm và gia đình như một lời chúc mừng cuộc sống của gia đình bà từ nay bước sang trang mới khang trang hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tích cực hoạt động an sinh xã hội

Ông Phan Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên bày tỏ: "Trước lời đề nghị của lãnh đạo huyện Phù Yên, Báo NTNN/Dân Việt đã có sự kết nối với ngân hàng BIDV Sơn La, tài trợ, giúp đỡ xóa được 5 ngôi nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Trong đó có nhà bà Lò Thị Thiêm ở xã Tường Tiến. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình bà Thiêm. Bởi nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì không biết bao giờ gia đình bà mới có được một cơ ngơi khang trang, vững chãi như vậy.

Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương của huyện, của xã và bà con nhân dân, chúng tôi xin trân trọng biết ơn, cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt và Ngân hàng BIDV, đặc biệt BIDV Sơn La. Chúng tôi rất mong muốn được Báo NTNN/Dân Việt và ngân hàng BIDV tiếp tục quan tâm, dành các nguồn lực, bằng uy tín của mình, sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ để huyện Phù Yên có thể xây dựng thêm những “Nhà tình nghĩa” giúp đỡ bà con".

Niềm vui vỡ òa khi công trình nhà tình nghĩa được chính thức gỡ băng khánh thành, bàn giao cho gia đình bà Lò Thị Thiêm ở xã Tường Tiến. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho hay: Với phương châm “Sát cánh cùng nông dân Việt”, bên cạnh công tác nội dung mang đến cho người đọc những thông tin kịp thời, chính xác, chúng tôi luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, mang lại những món quà thiết thực hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những bà con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, Báo đã kêu gọi và tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội, với tổng giá trị lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, tại Sơn La, chúng tôi đã thực hiện chuỗi chương trình cứu trợ lũ khẩn cấp tại các xã như: Chiềng On, Chiềng Đen, Ngọc Chiến..., tặng quà cho học sinh trường Mầm non Hoa Huệ, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Mới đây, chúng tôi phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức lễ khánh thành điểm trường và tặng quà cho các em học sinh điểm trường Co Sáy, Trường mầm non Hương Xoài, huyện Yên Châu.

Ông Phan Ngọc Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (thứ 2 từ trái sang) và ông Sa Đức Toàn - Chủ tịch UBMTTQ huyện Phù Yên (ngoài cùng bên trái) đón nhận biển tượng trưng trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phù Yên do Báo NTNN/Dân Việt và ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La trao tặng. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sơn La đã đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt để hiện thực hóa ước mơ có một ngôi nhà vững chãi cho gia đình bà Lò Thị Thiêm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng ngôi nhà mới sẽ là nơi giúp gia đình bà Thiêm và các gia đình khác ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Đây chính là những món quà ý nghĩa, không chỉ về vật chất mà còn là niềm tin, hy vọng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn".