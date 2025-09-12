Áp lực bán ra để thu hồi vốn từ nông dân đã tác động lên giá hạt tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (12/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 152.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 149.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 149.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 151.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (12/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.074 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.024 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Áp lực bán ra để thu hồi vốn từ nông dân đã tác động lên giá. Xuất khẩu được kỳ vọng sẽ là lực đỡ chính cho giá hạt tiêu Việt Nam, khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn.

Trong khi giá nội địa có phần giảm, giá xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là đối với các loại tiêu đen xuất khẩu. Một số loại tiêu xuất khẩu đạt mức khoảng 6.800 USD/tấn, vượt lên dẫn đầu thị trường thế giới. Thị trường quốc tế ghi nhận nhu cầu nhập khẩu tăng, đặc biệt từ các đơn hàng cho mùa lễ hội cuối năm.

Espírito Santo là bang sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất ở Brazil, hiện được xuất khẩu sang 62 quốc gia, ngoài thị trường Mỹ. Do đó, việc bị áp thuế cao lên đến 50% vào Mỹ có thể ảnh hưởng đến khoảng 13.000 hộ gia đình tại bang đang sống nhờ vào loại nông sản này. Hiện tại, Mỹ tiêu thụ khoảng 25% tổng sản lượng tiêu Brazil. Trong khi đó, sản lượng của Brazil năm nay dự kiến đạt gần 90.000 tấn.

Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu từ 50 thị trường trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất, chiếm 67,6% tổng lượng và 69,02% tổng trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ, giảm so với mức 76,46% về lượng và 74,8% về trị giá của 6 tháng đầu năm 2024. Nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 30,72 nghìn tấn, trị giá 231,5 triệu USD, giảm 12% về lượng, nhưng tăng 43,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nếu như nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ Việt Nam giảm về lượng trong 6 tháng đầu năm 2025 thì nhập khẩu từ một số thị trường khác lại tăng mạnh như: Indonesia tăng 78,9%, Ấn Độ tăng 13,6%, Brazil tăng 19,6%, đặc biệt là Sri-Lanka tăng 839,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoa Kỳ giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, trong khi đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường khác như Indonesia, Ấn Độ, Brazil, Sri-Lanka, cho thấy chiến lược đa dạng thị trường nhập khẩu của Hoa Kỳ ngày càng rõ ràng.