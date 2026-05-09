5 loại quả ngọt tự nhiên nhưng có tác dụng tốt cho người cần kiểm soát đường huyết
09/05/2026 09:21 GMT +7
5 loại trái cây ngọt tự nhiên giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi ăn đúng cách, kèm hướng dẫn sử dụng hợp lý mỗi ngày.
5 loại quả ngọt nhưng có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết
Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ tự nhiên. Điều đáng chú ý là một số loại quả tuy có vị ngọt nhưng lại có chỉ số đường huyết thấp hoặc chứa các hợp chất giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường.
Táo
Táo là lựa chọn phổ biến nhờ chứa pectin – một dạng chất xơ hòa tan giúp làm chậm hấp thu đường trong ruột. Ngoài ra, vỏ táo giàu polyphenol và flavonoid, góp phần hỗ trợ chuyển hóa glucose.
Để tận dụng lợi ích, nên ăn cả vỏ (sau khi rửa sạch) và ưu tiên ăn nguyên quả thay vì ép nước. Mỗi ngày, 1 quả cỡ nhỏ đến vừa là phù hợp.
Việt quất
Việt quất nổi bật với anthocyanin – hợp chất chống oxy hóa tạo màu xanh tím đặc trưng. Chất này liên quan đến việc cải thiện độ nhạy insulin và giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.
Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, yến mạch. Lượng khuyến nghị khoảng 50–100g mỗi ngày.
Bưởi
Bưởi có chỉ số đường huyết thấp, giàu vitamin C và chất xơ. Hợp chất naringin trong bưởi được cho là có vai trò hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường tại gan.
Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy nếu đang dùng thuốc điều trị, nên hỏi ý kiến chuyên gia trước. Mỗi lần ăn khoảng 1/4–1/2 quả là hợp lý.
Anh đào
Anh đào chứa nhiều anthocyanin và polyphenol, giúp làm chậm quá trình phân giải carbohydrate. Điều này góp phần hạn chế tăng đường huyết sau ăn.
Nên ăn quả tươi với lượng vừa phải, khoảng 8–12 quả mỗi ngày. Tránh các loại đóng hộp hoặc siro vì thường chứa thêm đường.
Kiwi
Kiwi có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và vitamin C. Nhờ đó, loại quả này giúp hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm hấp thu đường.
Mỗi ngày 1–2 quả kiwi là phù hợp. Có thể kết hợp với bánh mì nguyên cám hoặc yến mạch để tăng hiệu quả dinh dưỡng.
Ăn trái cây thế nào để không làm tăng đường huyết?
Dù là thực phẩm tự nhiên, trái cây vẫn chứa đường. Vì vậy, cách ăn đóng vai trò rất quan trọng nếu bạn muốn kiểm soát đường huyết hiệu quả.
Trước hết, nên ưu tiên các loại quả có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ. Đồng thời, hạn chế tiêu thụ quá nhiều các loại quả có hàm lượng đường cao như nhãn, vải hay dưa hấu trong cùng một thời điểm.
Bên cạnh đó, khẩu phần cũng cần được kiểm soát. Trung bình khoảng 150g trái cây mỗi ngày là mức hợp lý với chế độ ăn cân bằng. Người có nguy cơ rối loạn đường huyết nên chia nhỏ lượng ăn thay vì dùng nhiều trong một lần.
Một lưu ý quan trọng là nên hạn chế nước ép trái cây. Khi ép, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến đường được hấp thu nhanh hơn so với khi ăn nguyên quả. Điều này có thể làm đường huyết tăng nhanh sau khi uống.
Gợi ý cách kết hợp trái cây trong bữa ăn hàng ngày
Để tận dụng lợi ích của trái cây mà vẫn kiểm soát tốt đường huyết, bạn có thể kết hợp linh hoạt trong khẩu phần ăn.
Ví dụ, táo hoặc kiwi có thể dùng như bữa phụ giữa buổi. Việt quất có thể ăn kèm sữa chua không đường hoặc yến mạch vào buổi sáng. Bưởi thích hợp dùng sau bữa chính để hỗ trợ tiêu hóa.
Ngoài ra, nên kết hợp trái cây với các thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua, hạt hoặc ngũ cốc nguyên cám. Cách này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và tạo cảm giác no lâu hơn.
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